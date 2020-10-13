Хотите изменить свою судьбу? Испеките магический пирог на Покров Пресвятой Богородицы, благодаря которому ваша жизнь повернет в новое русло. Экстрасенс Алена Курилова рассказала о всех тонкостях его приготовления. Пошаговый рецепт магического пирога на Покров Пресвятой Богородицы смотрите в нашей статье!

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Ингредиенты для пирога на Покров Пресвятой Богородицы 2020:

Мука – 300 г

Вода – 90 мл

Молоко – 90 мл

Свежие дрожжи – 6 г

Сахар – 2 ч. л.

Морская соль – 1 ч. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Сливочное масло – 2 ст. л.

Капуста – 250 г

Яйца – 1 шт.

Твердый сыр – 100 г

Красный лук – 1 шт.

Лук-порей – 1 шт.

Изюм – 50 г

Черный перец – щеп.

Петрушка – 2 вет.

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Приготовление магического пирога на Покров Пресвятой Богородицы:

Для опары развести дрожжи в молоке. Добавить сахар и муку, оставить на 30 минут. К опаре добавить муку, соль, сахар и воду. Замесить тесто и оставить на 2 часа. Для начинки порезать капусту, залить кипятком. Нарезать лук и петрушку. Натереть сыр, добавить изюм, сахар, соль, перец по вкусу. Раскатать тесто, сделать разрезы для косичек. Поместить начинку, завернуть пирог кольцом. Выпекать при температуре 180 С в течение 30 минут.

Советы от Алены Куриловой по приготовлению магического пирога на Покров Пресвятой Богородицы:

Во время приготовления обязательно мыслить только позитивно. Первый кусочек должен съесть ваш возлюбленный. Если же вы еще не встретили своего избранника, то смело ешьте его сами. Сам пирог готовится перед праздником, а мужчина должен съесть его именно в день Покрова Пресвятой Богородицы. Когда вечером пирог уже остыл, поцелуйте его и оставьте отдыхать на ночь.

В нашем видео вы сможете увидеть, как пошагово приготовить магический пирог на Покров Пресвятой Богородицы!

Video: Магический пирог на Покров Пресвятой Богородицы: рецепт от Алёны Куриловой Рецепт пирога на Покров Пресвятой Богородицы (Покрова) рассказала Алёна Курилова. Читайте, как приготовить пирог на Покрова для укрепления брака