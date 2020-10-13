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Магический пирог на Покров Пресвятой Богородицы: рецепт от Алёны Куриловой

13.10.2020

Хотите изменить свою судьбу? Испеките магический пирог на Покров Пресвятой Богородицы, благодаря которому ваша жизнь повернет в новое русло. Экстрасенс Алена Курилова рассказала о всех тонкостях его приготовления. Пошаговый рецепт магического пирога на Покров Пресвятой Богородицы смотрите в нашей статье!

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Ингредиенты для пирога на Покров Пресвятой Богородицы 2020:

  • Мука – 300 г
  • Вода – 90 мл
  • Молоко – 90 мл
  • Свежие дрожжи – 6 г
  • Сахар – 2 ч. л.
  • Морская соль – 1 ч. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Сливочное масло – 2 ст. л.
  • Капуста – 250 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Красный лук – 1 шт.
  • Лук-порей – 1 шт.
  • Изюм – 50 г
  • Черный перец – щеп.
  • Петрушка – 2 вет.

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Приготовление магического пирога на Покров Пресвятой Богородицы:

  1. Для опары развести дрожжи в молоке.
  2. Добавить сахар и муку, оставить на 30 минут.
  3. К опаре добавить муку, соль, сахар и воду.
  4. Замесить тесто и оставить на 2 часа.
  5. Для начинки порезать капусту, залить кипятком.
  6. Нарезать лук и петрушку.
  7. Натереть сыр, добавить изюм, сахар, соль, перец по вкусу.
  8. Раскатать тесто, сделать разрезы для косичек.
  9. Поместить начинку, завернуть пирог кольцом.
  10. Выпекать при температуре 180 С в течение 30 минут.

Советы от Алены Куриловой по приготовлению магического пирога на Покров Пресвятой Богородицы:

  1. Во время приготовления обязательно мыслить только позитивно.
  2. Первый кусочек должен съесть ваш возлюбленный. Если же вы еще не встретили своего избранника, то смело ешьте его сами.
  3. Сам пирог готовится перед праздником, а мужчина должен съесть его именно в день Покрова Пресвятой Богородицы.
  4. Когда вечером пирог уже остыл, поцелуйте его и оставьте отдыхать на ночь.

В нашем видео вы сможете увидеть, как пошагово приготовить магический пирог на Покров Пресвятой Богородицы!

 

Video: Магический пирог на Покров Пресвятой Богородицы: рецепт от Алёны Куриловой

Рецепт пирога на Покров Пресвятой Богородицы (Покрова) рассказала Алёна Курилова. Читайте, как приготовить пирог на Покрова для укрепления брака

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