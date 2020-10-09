Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году, как и ежегодно, празднуется 14 октября. Это один из важнейших православных праздников, в который пары молятся о сохранении любви и брачных уз, а юные девушки — о счастливом замужестве. Мы предлагаем вам молитвы на Покрову, которые принесут счастье и радость в вашу жизнь.

Молитва на Покров Пресвятой Богородицы для замужества

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласия, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на Покров Пресвятой Богородицы от Алены Куриловой

И чтобы муж и жена жили счастливо и любили друг друга, экстрасенс и эксперт программы «Все буде добре» Алена Курилова советует регулярно читать специальную молитву. Она утверждает, что священные слова помогут вам зажить с супругом душа в душу!



В день Покров у каждой незамужней девушки в доме должен быть букет красных хризантем. Красные хризантемы — символ любви. А Покрова всегда была праздником молодых девушек, которые хотят выйти замуж. Поэтому именно в этот день незамужним девушкам нужно придерживаться некоторых правил и читать специальную молитву.

Больше по теме: Советы Алены Куриловой на Покров Пресвятой Богородицы

Чтобы супруги не нагляделись друг на друга!

Как любит дитя мать до семи лет

и шагу не хочет без нее ступить,

так и муж — раб Божий (имя)

смотрел — не налюбовался на рабу Божью (имя).

И радовались бы они друг на друга,

как мать на дитя, а дитя на мать любимую.

Запираю свою молитву на святы ключи, святы замки.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Читайте эту молитву от Алены Куриловой, и ваши брачные узы будут крепки как никогда!

Video: Молитвы на Покров Пресвятой Богородицы Какие молитвы читать на Покров Пресвятой Богородицы? Молитвы, обращенные к Богородице, имеют особую силу на Покров. Молитвы на Покров читайте в материале

Читайте нас также в Viber и Telegram.