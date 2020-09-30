Это блюдо никого не оставит равнодушным, ведь его автор творит настоящее волшебство на кухне. Нежная куриная грудка на пюре из батата от именитого шеф-повара и эксперта «Все буде добре» Александра Якутова. Готовьте изысканные блюда прямо у себя на кухне, удивите родных уже сегодня! Подробнее – в нашем материале.

Ингредиенты (на 1 порцию):

Куриная грудка – 300 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Чеснок (для жарки) – 1 зубчик

Батат, запеченный в фольге – 1 шт.

Картофель, запеченный в фольге – 1 шт.

Соль (по вкусу)

Перец (по вкусу)

Сливки – 20 мл

Французская горчица – 5 мл

Сливочное масло – 20 г

Тимьян – 1 веточка

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Для маринада:

Свежий имбирь – 3 см

Чеснок – 1 зубчик

Французская горчица – 1 ч. л.

Рисовый уксус – 1 ст. л

Темное кунжутное масло – 1 ст. л.

Соевый соус – 2 ст. л.

Соль – 10 г

Перец черный молотый – 6 г

Перец чили – 1 шт.

Зеленый лук – 2 пера

Кинза свежая – 2 веточки

Для презентации:

Редис – 1 шт.

Соцветие брокколи – 1 шт.

Зеленый лук – 2 пера

Микрогрин – 50 г

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Приготовление:

Приготовление картофеля и батата. Вымойте батат и картофель. На каждом клубне сделайте вилкой проколы, посолите щепоткой соли и черным перцем, смажьте все оливковым маслом. На каждый клубень положите по веточке тимьяна и заверните отдельно каждую в фольгу. Выложите их на противень и запекайте в течение 1 часа 30 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке. Приготовьте маринад. В средней миске смешайте 2 ст. л. соевого соуса, 2 ч. л. сахара, 1 ст. л. рисового уксуса, 1 ст. л. кунжутного масла, 1 зубчик чеснока, выжатый через пресс, 1 ч. л. мелко натертого свежего имбиря и 1 ч. л. мелко нарезанного перца чили. Также добавьте по 1 ст. л. мелко нарезанного зеленого лука и кинзы. Приготовьте куриную грудку. Обжарьте грудку с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде с 1 ст. л. оливкового масла и 50 г сливочного масла, в течение 5 мин. периодически переворачивайте ее. Приготовьте пюре. Запеченный картофель и батат очистите от кожуры. Переложите картофель в комбайн, добавьте 1 ч. л. французской горчицы, 20 г сливочного масла, 1 ст. л. молока и 2 пера мелко нарезанного зеленого лука. Отдельно перебейте в комбайне клубни батата. Смешайте пюре картофеля и батата. Сформируйте блюдо. На тарелку выложите 150 г пюре, сверху выложите куриную грудку. Украсьте блюдо слайсами редиса, мелко порезанными соцветиями брокколи и нарезанными вдоль перьями зеленого лука.