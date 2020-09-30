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Куриная грудка на пюре из батата: рецепт

30.09.2020

Это блюдо никого не оставит равнодушным, ведь его автор творит настоящее волшебство на кухне. Нежная куриная грудка на пюре из батата от именитого шеф-повара и эксперта «Все буде добре» Александра Якутова. Готовьте изысканные блюда прямо у себя на кухне, удивите родных уже сегодня! Подробнее – в нашем материале. 

куриная грудка с пюре

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • Куриная грудка – 300 г
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Чеснок (для жарки) – 1 зубчик
  • Батат, запеченный в фольге – 1 шт.
  • Картофель, запеченный в фольге – 1 шт.
  • Соль (по вкусу)
  • Перец (по вкусу)
  • Сливки – 20 мл
  • Французская горчица – 5 мл
  • Сливочное масло – 20 г
  • Тимьян – 1 веточка

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Для маринада:

  • Свежий имбирь – 3 см
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Французская горчица – 1 ч. л.
  • Рисовый уксус – 1 ст. л
  • Темное кунжутное масло – 1 ст. л.
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Соль – 10 г
  • Перец черный молотый – 6 г
  • Перец чили – 1 шт.
  • Зеленый лук – 2 пера
  • Кинза свежая – 2 веточки

Для презентации:

  • Редис – 1 шт.
  • Соцветие брокколи – 1 шт.
  • Зеленый лук – 2 пера
  • Микрогрин – 50 г

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Приготовление:

  1. Приготовление картофеля и батата. Вымойте батат и картофель. На каждом клубне сделайте вилкой проколы, посолите щепоткой соли и черным перцем, смажьте все оливковым маслом. На каждый клубень положите по веточке тимьяна и заверните отдельно каждую в фольгу. Выложите их на противень и запекайте в течение 1 часа 30 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.
  2. Приготовьте маринад. В средней миске смешайте 2 ст. л. соевого соуса, 2 ч. л. сахара, 1 ст. л. рисового уксуса, 1 ст. л. кунжутного масла, 1 зубчик чеснока, выжатый через пресс, 1 ч. л. мелко натертого свежего имбиря и 1 ч. л. мелко нарезанного перца чили. Также добавьте по 1 ст. л. мелко нарезанного зеленого лука и кинзы.
  3. Приготовьте куриную грудку. Обжарьте грудку с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде с 1 ст. л. оливкового масла и 50 г сливочного масла, в течение 5 мин. периодически переворачивайте ее.
  4. Приготовьте пюре. Запеченный картофель и батат очистите от кожуры. Переложите картофель в комбайн, добавьте 1 ч. л. французской горчицы, 20 г сливочного масла, 1 ст. л. молока и 2 пера мелко нарезанного зеленого лука. Отдельно перебейте в комбайне клубни батата. Смешайте пюре картофеля и батата.
  5. Сформируйте блюдо. На тарелку выложите 150 г пюре, сверху выложите куриную грудку. Украсьте блюдо слайсами редиса, мелко порезанными соцветиями брокколи и нарезанными вдоль перьями зеленого лука.

 

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