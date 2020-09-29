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Крем-суп из каштанов от Стефана Вайттинадана

29.09.2020

Как приготовить крем-суп из каштанов от Стефана Вайттинадана? Подробный рецепт – в нашем материале. Кстати, главный ингредиент этого блюда может защитить от преждевременного старения и появления морщин! 

как приготовить крем-суп из каштанов

Ингредиенты:

  • Каштаны – 50 г (уже отваренных и очищенных)
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Шампиньоны – 100 г
  • Чеснок – 1 головка
  • Бульон – 1 л
  • Сливки 30% – 80 мл
  • Сливочное масло – 1 ст. л. (15 г)
  • Соевый соус – 20 мл
  • Лесные орехи – 70 г
  • Щепотка мускатного ореха
  • Сыр пармезан
  • Кусочки багета – 2 шт.
  • Соль и перец по вкусу

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Приготовление:

  1. Растапливаем сливочное масло. Обжариваем на этом масле мелко нарезанный лук, вливаем туда соевый соус. Тушим до готовности (нужно, чтобы лук стал мягким).
  2. Измельчаем на терке каштаны. Добавляем их в сковороду. Важно! Каштаны предварительно отварите в течение 3045 мин. до готовности (время приготовления сильно зависит от вида и размера каштанов). Отваренные каштаны нужно очистить от кожуры.
  3. Нарезаем небольшими кусочками грибы. Добавляем их к овощам и тушим, периодически помешивая. Солим и приправляем перцем.
  4. Вливаем вино, добавляем лавровый лист, мускатный орех, горсть белых грибов, сливки и молоко.
  5. Доводим до кипения, перекладываем смесь в блендер, добавляем лесные орехи и измельчаем до однородной консистенции.
  6. Приправляем солью и перцем. При необходимости доводим до желаемой консистенции, добавляя бульон или обычную воду.

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Идеальный вариант подачи – с домашними сухариками.

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