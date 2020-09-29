Крем-суп из каштанов от Стефана Вайттинадана
29.09.2020
Как приготовить крем-суп из каштанов от Стефана Вайттинадана? Подробный рецепт – в нашем материале. Кстати, главный ингредиент этого блюда может защитить от преждевременного старения и появления морщин!
Ингредиенты:
- Каштаны – 50 г (уже отваренных и очищенных)
- Луковица – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Шампиньоны – 100 г
- Чеснок – 1 головка
- Бульон – 1 л
- Сливки 30% – 80 мл
- Сливочное масло – 1 ст. л. (15 г)
- Соевый соус – 20 мл
- Лесные орехи – 70 г
- Щепотка мускатного ореха
- Сыр пармезан
- Кусочки багета – 2 шт.
- Соль и перец по вкусу
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Приготовление:
- Растапливаем сливочное масло. Обжариваем на этом масле мелко нарезанный лук, вливаем туда соевый соус. Тушим до готовности (нужно, чтобы лук стал мягким).
- Измельчаем на терке каштаны. Добавляем их в сковороду. Важно! Каштаны предварительно отварите в течение 30–45 мин. до готовности (время приготовления сильно зависит от вида и размера каштанов). Отваренные каштаны нужно очистить от кожуры.
- Нарезаем небольшими кусочками грибы. Добавляем их к овощам и тушим, периодически помешивая. Солим и приправляем перцем.
- Вливаем вино, добавляем лавровый лист, мускатный орех, горсть белых грибов, сливки и молоко.
- Доводим до кипения, перекладываем смесь в блендер, добавляем лесные орехи и измельчаем до однородной консистенции.
- Приправляем солью и перцем. При необходимости доводим до желаемой консистенции, добавляя бульон или обычную воду.
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Идеальный вариант подачи – с домашними сухариками.
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