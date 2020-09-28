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Варенье из мяты от Евгения Клопотенко

28.09.2020

Как сделать варенье из мяты? Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал о самых распространенных ошибках во время приготовления мятного варенья! Рецепт, которым поделился победитель «МастерШеф»-6, позволит сделать отличные заготовки на зиму. 

варенье из мяты

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Варенье из мяты рецепт

Ингредиенты:

  • Мята – 400 г;
  • Сахар – 400 г;
  • Вода – 200 мл;
  • Смесь для приготовления варенья (или агар-агар) – 20 г;
  • Петрушка – 200 г;
  • Шпинат – 200 г;
  • Лимон – 1 шт.

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Способ приготовления:

  1. Мяту нарезать, присыпать сахаром, добавить воду и оставить на 3 ч. Отжать выделившуюся жидкость.
  2. Добавить в жидкость смесь для варенья или агар-агар и варить 5-7 мин.
  3. Для зеленого варенья – измельчить петрушку и шпинат, добавить воду, отжать через марлю. Нагреть полученную жидкость до 80 °С. Процедить через вафельное полотенце, добавить полученный хлорофилл в варенье.
  4. Чтобы сделать заготовку на зиму – добавить в варенье сок 1 лимона и проварить 30 мин. Разлить по стерилизованным банкам, закатать.

 

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