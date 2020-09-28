Чебуреки без капли жира – гутабы от Хаяла Алекперова
28.09.2020
Хотите насладиться вкусом непревзойдённых чебуреков, но боитесь целлюлита и лишних килограммов? Тогда успокойте свою душу гутабами – любимым блюдом детства экстрасенса Хаяла Алекперова! Это традиционный рецепт азербайджанской кухни, аналог наших чебуреков, но жарится на сковороде без масла. Гутабы – удивительно вкусное блюдо, от которого невозможно поправиться!
Для теста:
- Кефир – 200 мл
- Мука – 2 ст.
- Разрыхлитель – 0.5 ч. л.
- Вода – 0.5 ст.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 0.5 ч. л.
- Твердый сыр (натертый) – 1 ст.
Для начинки:
- Фарш (говядина) – 150 г
- Фарш (баранина) – 150 г
- Грибы – 5 шт.
- Кинза – 50 г
- Куркума – 0,5 ч. л.
- Лук – 1 шт.
- Перец – 0,5 ч. л.
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Приготовление:
- Для теста смешать все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар, разрыхлитель.
- Добавить кефир, тертый сыр, замесить однородное тесто, оставить в холодильнике на 30 минут.
- Для начинки обжарить измельченный лук, грибы, перемешать с фаршем и кинзой.
- Добавить куркуму, соль и перец.
- Добавить воды, тщательно перемешать.
- Поделить тесто на небольшие порции, тонко раскатать круглые пласты.
- Начинку распределить на половине теста, другой половиной накрыть, залепить края руками или вилкой.
- Жарить гутабы на разогретой сковороде без масла!
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