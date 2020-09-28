Чебуреки без капли жира – гутабы от Хаяла Алекперова

Хотите насладиться вкусом непревзойдённых чебуреков, но боитесь целлюлита и лишних килограммов? Тогда успокойте свою душу гутабами – любимым блюдом детства экстрасенса Хаяла Алекперова! Это традиционный рецепт азербайджанской кухни, аналог наших чебуреков, но жарится на сковороде без масла. Гутабы – удивительно вкусное блюдо, от которого невозможно поправиться!

Для теста:

Кефир – 200 мл

Мука – 2 ст.

Разрыхлитель – 0.5 ч. л.

Вода – 0.5 ст.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 0.5 ч. л.

Твердый сыр (натертый) – 1 ст.

Для начинки:

Фарш (говядина) – 150 г

Фарш (баранина) – 150 г

Грибы – 5 шт.

Кинза – 50 г

Куркума – 0,5 ч. л.

Лук – 1 шт.

Перец – 0,5 ч. л.

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Приготовление:

Для теста смешать все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар, разрыхлитель. Добавить кефир, тертый сыр, замесить однородное тесто, оставить в холодильнике на 30 минут. Для начинки обжарить измельченный лук, грибы, перемешать с фаршем и кинзой. Добавить куркуму, соль и перец. Добавить воды, тщательно перемешать. Поделить тесто на небольшие порции, тонко раскатать круглые пласты. Начинку распределить на половине теста, другой половиной накрыть, залепить края руками или вилкой. Жарить гутабы на разогретой сковороде без масла!