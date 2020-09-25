Рецепт аджики: 3 варианта от Микаэля Арояна
Любите аджику? А знаете, в какой стране появилось это блюдо? Как изначально готовили аджику? Кулинар Микаэль Ароян поделился со зрителями проекта «Все буде добре» новыми рецептами аджики. Читайте в нашем материале рецепты трех видов аджики, которые подойдут и к мясу, и к рыбе! Учимся готовить аджику вместе!
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Аджика – это вкуснейшая приправа из абхазской и грузинской кухни, которая традиционно подается к мясным блюдам. Существует очень много рецептов этого соуса. Но в состав неизменно входят красный перец, кориандр, чеснок и пряные травы.
Томаты, вопреки общему мнению, не являются обязательным ингредиентом аджики. Но соусы с названием «аджика» на прилавках супермаркета имеют в составе именно помидоры.
Ореховая аджика от Микаэля Арояна к курице
Ингредиенты:
- красный острый перец – 200 г
- болгарский перец – 500 г
- чеснок – 300 г
- хмели-сунели – 50 г
- кинза – 50 г
- соль – 80 г
- растительное масло – 50 г
- грецкие орехи – 200 г
Приготовление:
- Болгарский и острый перец очистить от плодоножек и зерен.
- Болгарский перец пропустить с чесноком через мясорубку.
- Пропустить через мясорубку красный горький перец.
- Добавить хмели-сунели в массу и пропустить еще раз всю массу через мясорубку.
- Добавить соль, растительное масло, измельченные орехи и зелень. Хорошо перемешать.
- Хранить в стеклянных баночках в холодильнике.
Зеленая аджика к рыбе
Ингредиенты:
- зеленый острый перец – 5 шт.
- болгарский перец – 5 шт.
- чеснок – 2 головки
- зелень кинзы – 100 г
- зелень петрушки – 100 г
- мята – 50 г
- зелень тархуна – 50 г
- уксус – 4 ст. л.
- масло подсолнечное – 0,5 ст.
- орегано, майоран, кориандр, укроп – по 1 ст. л.
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
Приготовление:
- Болгарский и острый перец очистить от плодоножек и семян.
- Почистить чеснок и промыть зелень (кинзу, петрушку, тархун).
- Перец, чеснок и зелень перемолоть.
- Добавить к перемолотой массе пряности для аджики (орегано, майоран, кориандр, укроп), соль, подсолнечное масло и уксус. Перемешать до однородности.
- Разложить аджику в банки и хранить в холодильнике.
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Сухая аджика к мясу
Ингредиенты:
- острый красный перец – 600 г
- сухой кориандр – 4 ст. л.
- чеснок – 7 зуб.
- хмели-сунели – 2 ст. л.
- семена укропа – 0,5 ч. л.
- соль, сахар – по вкусу
Приготовление:
- Кориандр, семена укропа подсушить на сковороде.
- Перец, чеснок измельчить, добавить специи.
- Массу выложить на сковороду, постоянно помешивая, добавить хмели-сунели.
- После остывания массы добавить соль. Перемешать.