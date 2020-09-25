Мастер-класс по профессиональному окрашиванию волос дома от Вячеслава Дюденко
25.09.2020
У вас нет денег на дорогое окрашивание в салоне, но так хочется освежить прическу? Один из лучших мастеров парикмахерского искусства нашей страны Вячеслав Дюденко раскроет секреты профессионального окрашивания волос в домашних условиях!
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Нам понадобятся:
- резинка для волос
- острые ножницы для стрижки
- линейка 20 см
- светлая краска (платиновый оттенок)
- окислитель для волос (9%)
- фольга
- миска для краски
- кисть для краски
- шампунь
- фен
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Ножницы должны быть хоть и недорогими, но обязательно профессиональными. Главное, чтобы они были хорошо заточены. Ведь если лезвия будут затуплены, то вы рискуете привести даже здоровую по структуре волосинку к сильному повреждению.
Пошаговая инструкция:
- Если у вас неокрашенные, натуральные волосы, сразу можете приступить к нанесению краски. Если же на волосах есть другая краска, предварительно нужно нанести осветляющую пудру для волос. 30 г будет достаточно для одного применения. Распределяем осветляющую пудру для волос специальной кистью для окрашивания.
- Сначала нужно собрать все волосы в высокий хвост по центру, надо лбом. Достаём с хвоста одну прядь и отмеряем примерно длину посеченных концов. Делаем срез с пряди. Затем точечным срезом продолжаем прорабатывать все остальные пряди, под длину нашей первой пряди.
- Теперь мы прячем хвост у основания в фольгу, чтобы его не вымазать, отмеряем длину кончиков снизу примерно на 10 см. Накрываем наши концы фольгой, и выдерживаем 30 минут.
- Теперь осталось протонировать концы краской платинового оттенка для насыщенного эффекта. Сначала смешиваем краску с окислителем. При осветлении можно использовать от 3% до 12% окислителя, в зависимости от результата, который хотите получить. 12% окислитель самый сильный, соответственно, подходит для сильного осветления, 3%, наоборот, слегка осветлит ваши концы.
- Продолжаем наносить краску, распределяем её кистью тщательно и равномерно.
- Теперь уже прокрашенные концы мы также накрываем плёнкой. Время выдержки тонирующей краски – 20 минут!
- После выдержки смываем шампунем краску, высушиваем волосы феном и получаем эффект осветленных кончиков!
Video: Мастер-класс по профессиональному окрашиванию волос дома от Вячеслава Дюденко
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