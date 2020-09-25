Лето было урожайным на арбузы, а вы все не можете придумать, куда их приспособить? В студии «Все буде добре» открылся невероятный рецепт сладких консервированных арбузов. Мы уверены, что они станут вкусным угощением для ваших родных и близких зимой. Подробный рецепт — в нашем материале.

Ингредиенты:

Арбуз – 0.5 шт.

Кабачок – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Ананасовый сок – 700 мл

Сахар – 2 ст. л.

Лимонная кислота – 1 ч. л.

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Приготовление:

Простерилизовать банки. Для этого нужно залить их кипятком и накрыть крышками. Подготовить порционные кусочки арбуза. Для этого нужно вырезать из мякоти арбуза шарики при помощи обычной чайной ложки или ложки для мороженого. Кабачок почистить, нарезать кольцами. Нарезать лимон кольцами. Приготовить маринад. Нагреть ананасовый сок, добавить лимонную кислоту, сахар и нарезанный лимон. Довести маринад до кипения. Добавить в него кабачки. На протяжении 15 минут проварить кабачки в маринаде. Сложить кусочки арбуза в банки, залить маринадом. Закатать банки крышками.

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