Консервированные арбузы: рецепт от домохозяйки Анны Козубенко
25.09.2020
Лето было урожайным на арбузы, а вы все не можете придумать, куда их приспособить? В студии «Все буде добре» открылся невероятный рецепт сладких консервированных арбузов. Мы уверены, что они станут вкусным угощением для ваших родных и близких зимой. Подробный рецепт — в нашем материале.
Ингредиенты:
- Арбуз – 0.5 шт.
- Кабачок – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Ананасовый сок – 700 мл
- Сахар – 2 ст. л.
- Лимонная кислота – 1 ч. л.
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Приготовление:
- Простерилизовать банки. Для этого нужно залить их кипятком и накрыть крышками.
- Подготовить порционные кусочки арбуза. Для этого нужно вырезать из мякоти арбуза шарики при помощи обычной чайной ложки или ложки для мороженого.
- Кабачок почистить, нарезать кольцами. Нарезать лимон кольцами.
- Приготовить маринад. Нагреть ананасовый сок, добавить лимонную кислоту, сахар и нарезанный лимон. Довести маринад до кипения. Добавить в него кабачки. На протяжении 15 минут проварить кабачки в маринаде.
- Сложить кусочки арбуза в банки, залить маринадом.
- Закатать банки крышками.
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