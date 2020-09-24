Вы обожаете своего пушистого любимца, но устали постоянно собирать его шерсть по всей квартире? Решить проблему просто: нужно всего лишь расчесать котика! Но как это сделать, если животное боится гребешка? Расскажет Олеся Ратушная! Узнайте полезные советы от ветеринара, как приучить кота расчесываться, в нашем материале.

Больше по теме: Истории известных котов

Шерсть кошек, как и наши волосы, нуждается в ежедневном уходе. И одной из таких процедур является расчесывание. Если вы – владелец короткошерстного питомца, приводить его мех в порядок нужно два – три раза в неделю. Если же котик имеет очень длинную и густую шерсть, то процедуру повторять придется каждый день.

Наиболее универсальный выбор для расчесывания животных – пуходерка. Это гребень или щетка, с помощью которой можно вычесывать и длинношерстных, и короткошерстных питомцев. Фурминатор очень эффективен в борьбе с колтунами.

Больше по теме: Какую модную породу лучше не покупать – топ-5 дорогих и вредных котов

Если же ваш любимец не очень пушистый или крайне негативно реагирует на расческу, тогда попробуйте специальные перчатки с зубчиками. Сначала проводим по меху котика мокрой рукой – тогда шерсть не будет разлетаться. А потом гладим его рукой в ​​перчатке, вычесывая одновременно.

Но это еще не все! Читайте далее советы, как приучить кота расчесываться.

Совет № 1. Расчесываем кота во время кормления

Расчесывайте кота и одновременно кормите его любимым лакомством. Так процедура у котика будет ассоциироваться с чем-то приятным и вкусненьким.

Совет № 2. Расчесываем кота во время игр

Попробуйте расчесать котика, одновременно играя с ним. Так у него появится ассоциация: расчесывание – положительные эмоции.

Совет № 3. Расчесываем кота с помощью кошачьей мяты

Положите гребешки и щеточки вашего любимца в мешочек с кошачьей мятой: приятный запах привлечет внимание кота. Такая хитрость поможет утихомирить даже очень строптивого котика.

Больше по теме: Как отучить кота шкодить в квартире

Правильно расчесывать котов только по росту шерсти, чтобы не повредить подшерсток и не причинить животному боль. Еще советую использовать специальный спрей для распутывания меха. Он существенно облегчит процедуру и позволит ее проводить реже. Его можно приобрести в ветеринарной аптеке, а можно приготовить и в домашних условиях.

Есть два замечательных рецепта на основе отвара трав. Но, к сожалению, такие спреи не подойдут для кошек с белой шерстью, ведь могут оставить на ней оттенок.

Рецепт 1: делаем отвар трав (ромашки, крапивы и корня лопуха) и добавляем в него лимонный сок: на 200 мл отвара трав – 1 ст. ложка лимонного сока.

Рецепт 2: делаем отвар трав (ромашки, крапивы и корня лопуха) и добавляем глицерин или абрикосовое масло: на 200 мл отвара трав – 1 ст. ложка глицерина или масла.

Больше по теме: Красивые клички для котов и кошек

Советы напоследок:

Расчесывайте своих пушистых любимцев, только если они в хорошем настроении. Проводите процедуру нежно и осторожно. Не рекомендуется использовать собственные гребешки: жесткие зубцы могут поцарапать кожу вашего питомца.

Video: Как приучить кота расчесываться: советы ветеринара Устали постоянно собирать шерсть пушистого любимца по всей квартире? Расчешите котика! А как приучить кота расчесываться, подскажет Олеся Ратушная