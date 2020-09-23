Сергей Калинин раскрывает секреты одного из вкуснейших овощных деликатесов – капусты по-чешски! Свинина, свежая капуста, маринованная капуста, томатный сок и специи вместе создают неповторимый вкус блюда и дарят истинное наслаждение. Узнайте, как правильно приготовить тушеную капусту по-чешски в нашем материале!

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Для тушеной капусты по-чешски вам понадобится:

400 г свиной шеи

30 грамм мелко порезанного свежего свиного сала

350 г маринованной нарезанной капусты

400 г свежей капусты

1 морковь

1 луковица

75 мл томатного сока

перец горошком, душистый перец, лавровый лист, соль

растительное масло для обжарки

100 мл яблочного сока

0, 5 чайной ложки тмина

Приготовление:

Мясо нарезаем кубиками. Измельчаем лук и трем морковь. Добавляем сало. Мясо солим и перчим, жарим в растительном масле до корочки. Добавляем лук и морковь, обжариваем еще 10 минут. Вливаем томатный сок, тушим 5 минут. Нарезаем свежую капусту. На дно чугунной кастрюли кладем перец горошком, 5 горошин душистого перца и один лавровый лист. Затем выкладываем свежую капусту, кладем обжаренное с овощами мясо, а сверху – маринованную капусту, поливаем ее яблочным соком. Вливаем кипяченую воду, чуть не доходя до верхнего слоя капусты. С момента закипания тушим 40-50 минут на медленном огне, прикрыв крышкой.

Video: Тушеная капуста по-чешски: рецепт приготовления Рецептом тушеной капусты по-чешски поделился Сергей Калинин. Смотрите, как правильно приготовить тушеную капусту по-чешски