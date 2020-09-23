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Тушеная капуста по-чешски: рецепт приготовления

23.09.2020

Сергей Калинин раскрывает секреты одного из вкуснейших овощных деликатесов – капусты по-чешски! Свинина, свежая капуста, маринованная капуста, томатный сок и специи вместе создают неповторимый вкус блюда и дарят истинное наслаждение. Узнайте, как правильно приготовить тушеную капусту по-чешски в нашем материале!

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тушеная капуста по чешски

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Для тушеной капусты по-чешски вам понадобится:

  • 400 г свиной шеи
  • 30 грамм мелко порезанного свежего свиного сала
  • 350 г маринованной нарезанной капусты
  • 400 г свежей капусты
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 75 мл томатного сока
  • перец горошком, душистый перец, лавровый лист, соль
  • растительное масло для обжарки
  • 100 мл яблочного сока
  • 0, 5 чайной ложки тмина

Приготовление:

  1. Мясо нарезаем кубиками. Измельчаем лук и трем морковь. Добавляем сало.
  2. Мясо солим и перчим, жарим в растительном масле до корочки.
  3. Добавляем лук и морковь, обжариваем еще 10 минут.
  4. Вливаем томатный сок, тушим 5 минут.
  5. Нарезаем свежую капусту.
  6. На дно чугунной кастрюли кладем перец горошком, 5 горошин душистого перца и один лавровый лист. Затем выкладываем свежую капусту, кладем обжаренное с овощами мясо, а сверху – маринованную капусту, поливаем ее яблочным соком.
  7. Вливаем кипяченую воду, чуть не доходя до верхнего слоя капусты. С момента закипания тушим 40-50 минут на медленном огне, прикрыв крышкой.

Video: Тушеная капуста по-чешски: рецепт приготовления

Рецептом тушеной капусты по-чешски поделился Сергей Калинин. Смотрите, как правильно приготовить тушеную капусту по-чешски

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