Тушеная капуста по-чешски: рецепт приготовления
23.09.2020
Сергей Калинин раскрывает секреты одного из вкуснейших овощных деликатесов – капусты по-чешски! Свинина, свежая капуста, маринованная капуста, томатный сок и специи вместе создают неповторимый вкус блюда и дарят истинное наслаждение. Узнайте, как правильно приготовить тушеную капусту по-чешски в нашем материале!
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Для тушеной капусты по-чешски вам понадобится:
- 400 г свиной шеи
- 30 грамм мелко порезанного свежего свиного сала
- 350 г маринованной нарезанной капусты
- 400 г свежей капусты
- 1 морковь
- 1 луковица
- 75 мл томатного сока
- перец горошком, душистый перец, лавровый лист, соль
- растительное масло для обжарки
- 100 мл яблочного сока
- 0, 5 чайной ложки тмина
Приготовление:
- Мясо нарезаем кубиками. Измельчаем лук и трем морковь. Добавляем сало.
- Мясо солим и перчим, жарим в растительном масле до корочки.
- Добавляем лук и морковь, обжариваем еще 10 минут.
- Вливаем томатный сок, тушим 5 минут.
- Нарезаем свежую капусту.
- На дно чугунной кастрюли кладем перец горошком, 5 горошин душистого перца и один лавровый лист. Затем выкладываем свежую капусту, кладем обжаренное с овощами мясо, а сверху – маринованную капусту, поливаем ее яблочным соком.
- Вливаем кипяченую воду, чуть не доходя до верхнего слоя капусты. С момента закипания тушим 40-50 минут на медленном огне, прикрыв крышкой.
Video: Тушеная капуста по-чешски: рецепт приготовления
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