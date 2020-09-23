Как вкусно пожарить семечки? Секреты раскрывает Игорь Мисевич! В своем мастер-классе известный кулинар расскажет, какие правила нужно соблюдать при жарке семечек, чтобы они были хрустящими и обладали насыщенным вкусом. Подробности в материале.

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Секрет №1. Перед началом жарки семечек, хорошо их промойте. Положите семечки в дуршлаг, а его, в свою очередь, в большую эмалированную миску. Так вода будет лучше смывать грязь.

Секрет №2. Чтобы семечки не подгорали, жарьте их на предварительно разогретой сковороде. Желательно использовать для этого сковороду с антипригарным покрытием. Она равномерно держит тепло.

Секрет №3. Прежде чем разогреть сковороду, добавьте туда 1 столовую ложку подсолнечного масла. Она поможет удерживать на поверхности фиксированную температуру, что не даст семенам подгореть. Также шелуха, смазанная маслом, позволяет сохранить собственное масло семечек, благодаря чему его вкус будет насыщеннее.

Секрет №4. Семечки следует класть тонким слоем, примерно 1,5 см. Жарьте их около 5-7 минут, постоянно помешивая. Когда услышите треск, жарьте еще около двух минут.

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Секрет №5. Чтобы у семечек был однородной соленый привкус, нужно приготовить крепкий соляной раствор 1: 3. Возьмите теплую воду и растворите в ней соль. Залейте семечки раствором, едва покрывая их поверхность. Не забывайте помешивать! Прокипев в растворе, семечки впитают достаточное количество соли. Затем пусть покипят несколько минут, после чего слейте лишнюю воду через дуршлаг. Просушите семечки 25-30 минут на пергаменте в разогретой до 150-160 градусов духовке. Так вы избавитесь от излишней влаги.

Секрет №6. Еще одна распространенная проблема при жарке семечек – мягкость. Чтобы семена были хрустящим, следует дать им отдохнуть. Горячие семечки пересыпьте в сложенную в несколько слоев газету, свернутую в конусообразный пакет. Дайте остыть. Так семечки приобретут золотистый цвет и хруст.

Video: Как жарить семечки: секреты Игоря Мисевича Узнайте, как вкусно пожарить семечки в мастер-классе Игоря Мисевича. Подробности в материале