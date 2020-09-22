Рецепт маринованного перца по-испански
22.09.2020
Маринованный перец чили – национальное блюдо в Испании. Рецепт его приготовления очень простой, но в меню украинских ресторанов такого не найти. Как приготовить маринованный перец по-испански и порадовать своих близких восхитительным вкусом блюда? Читайте в нашем материале рецепт приготовления от экспертов проекта «Все буде добре».
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Маринованный перец чили по-испански
Ингредиенты:
- перец чили ‒ 350 г
- зелень кинзы ‒ 3 вет.
- зелень укропа ‒ 3 вет.
- зелень мяты ‒ 1 вет.
- чеснок ‒ 1 гол.
- уксус винный (или яблочный) ‒ 100 мл
- соль ‒ 1 ч. л.
- сахар ‒ 2 ч. л.
- кориандр горошком ‒ 2 ч. л.
- черный перец горошком ‒ 5‒6 шт.
- душистый перец горошек ‒ 2‒3 шт.
- гвоздика ‒ 1‒2 шт.
- лавровый лист ‒ 2‒3 шт.
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Приготовление:
- Перец вымыть, проткнуть тонким ножом насквозь в районе плодоножки.
- Положить стручки в большой кастрюле и залить кипятком. Выдержать под крышкой 5 минут, воду слить и еще раз залить кипятком. Так сделать три раза.
- С веточек зелени оборвать все листочки.
- Чеснок разобрать на дольки, не очищая их.
- В кастрюлю налить 0,5 литра воды. Добавить соль, сахар, кориандр, гвоздику, перец черный, душистый горошек, лавровый лист, чеснок, зелень. Половину душистого и черного перца измельчить.
- Довести маринад до кипения, добавить 100 мл винного уксуса. Проварить 2‒3 минуты, снять кастрюлю с огня и дать маринаду настояться 5 минут.
- В стерилизованную банку на дно выложить зелень и чеснок из маринада. Сверху выложить перцы.
- Залить маринадом так, чтобы в банку попали все специи. Законсервировать и укутать в теплую ткань.
Video: Рецепт маринованного перца по-испански
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