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Консервированная тыква: рецепт от Евгения Клопотенко

16.09.2020

Цены на консервированные ананасы не позволяют сполна насладиться любимым лакомством? Женя Клопотенко знает, как изменить ситуацию! Законсервируйте овощ по его рецепту, и тыква станет по вкусу, как ананас. Узнайте рецепт консервированной тыквы в нашем материале!

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Ингредиенты:

  • Тыква   — 1,5 кг
  • Вода — 1,5 л
  • Ананасовый нектар – 0,5 л
  • Сахар   — 6 ст. л.
  • Уксус (9 %) — 6 ст. л.
  • Цедра апельсина – 1 ст. л.

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Приготовление:

  1. Для сиропа: в кастрюлю налить воду, добавить сахар,  цедру апельсина. Довести до кипения.
  2. Тыкву  очистить, нарезать кусочками 1,5-2 см.
  3. Добавить к маринаду ананасовый сок.
  4. После закипания сиропа добавить  всю тыкву и варить примерно 15 мин.
  5. К готовой тыкве добавить  уксус, дать вскипеть и выключить.
  6. Разложить тыкву в стерилизованные банки и закатать.  Дать остыть.

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Video: Консервированная тыква: рецепт от Евгения Клопотенко

Консервированная тыква по вкусу, как ананас, готовится очень просто и не требует много усилий. Читайте рецепт консервированной тыквы в нашем материале

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