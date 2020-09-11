Сейчас время вкусных фруктов и ягод. Но нам хочется радовать себя таким изобилием витаминов и зимой. В нашем материале – несколько полезных советов о том, как правильно сварить компот.

Неоспоримый плюс этого напитка при правильной варке и закатке – достаточно долгое хранение. Если правильно сварить и закатать компот, то можно сохранить в фруктах и ягодах все витамины.

Из чего можно варить компот?

Приготовление компота не имеет строгих правил. Для варки напитка можно использовать те фрукты и ягоды, которые вам по душе. Также можно сочетать их по своему вкусу. Для тех, кто любит более кислые напитки, подойдут такие фрукты и ягоды, как абрикос, вишня, малина, смородина, земляника, клюква, апельсин и крыжовник.

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Если вы любите сладкое, для вас подойдут: клубника, персик, черешня, сладкий виноград и слива. Не стоит забывать про сухофрукты – такой компот вы можете приготовить в любое время года.

Сколько нужно варить компот?

Время приготовления компота зависит от того, какие фрукты и ягоды вы используете. Например, грушевый или яблочный компот варится примерно 40 минут, а для варки напитка из смородины достаточно 15 минут.

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Как правильно готовить компот?

После того, как вы выбрали фрукты, из которых будете варить компот, необходимо их тщательно промыть, удалить с них листья, ветки и косточки. Кожицу стоит оставить, ведь именно в ней, как правило, содержатся все полезные вещества.

Возьмите большую кастрюлю, налейте в нее воду и отправьте на огонь. После закипания аккуратно выложите в кастрюлю все подготовленные фрукты и ягоды. Насыпьте сверху сахар по вкусу и дайте прокипеть ему 25 минут. После, по желанию, можно добавить немного ягод и варить еще 15 минут. Когда компот остынет, разлейте его по емкостям и закатайте.

Советы для приготовления вкусного компота

Для приготовления необходимо брать только спелые и вкусные фрукты и ягоды. В конце варки для приятного вкуса и насыщенного цвета можно добавить горсть красных ягод. Для тех, кто любит сладкое, но не хочет использовать сахар, в готовый напиток можно добавить вишневый сироп или мед.

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Варить компот из свежих ягод и фруктов достаточно просто, самое главное –правильно подобрать сочетание и варить достаточное количество времени. Теперь даже зимой вы сможете наслаждаться летними сладостями!