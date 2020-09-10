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Консервированная дыня: простой рецепт на зиму

10.09.2020

Если вы не знали, дыню можно законсервировать на зиму. Мы подготовили для вас простой и невероятно вкусный рецепт, который позволит вам и зимой лакомиться летним вкусом. Читайте рецепт консервированной дыни от экспертов «Все буде добре» в материале.

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Ингредиенты:

  • Дыня – 1 шт.
  • Сахар – 4-5 ст. л.
  • Корень имбиря – 50 г
  • Лимонная кислота – щепотка.
  • Вода

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Приготовление:

  1. Обмыть дыню, очистить от кожуры и нарезать кубиком.
  2. Имбирь обмыть, очистить от кожуры. Нарезать тонкими ломтиками.
  3. В чистые банки отправить дыню и имбирь. Затем засыпать сахаром и лимонной кислотой.
  4. Залить кипятком банки и накрыть крышками.
  5. Отправить банки в кастрюлю с теплой водой.
  6. Отправить кастрюлю на огонь и довести до кипения.
  7. Сделать тише огонь и накрыть крышкой кастрюлю.
  8. Стерилизовать банку 5-7 минут.
  9. Достать банки и закатать.

Приятного аппетита!

 

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