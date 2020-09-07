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Кабачковая икра на зиму: рецепт без стерилизации

07.09.2020

Самое время заняться заготовками любимой кабачковой икры на весь год. Долгое время считалось, что продлить срок хранения продуктов и убить все бактерии можно только с помощью стерилизации. Сейчас такой сложный и утомительный для многих хозяек процесс уже не обязателен. Для этого нужно просто придерживаться следующего рецепта кабачковой икры без стерилизации от эксперта  «Все буде добре» Асмик Гаспарян. Кстати, по этому рецепту можно готовить не только кабачки, но и баклажаны.

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кабачковая икра без стерелизации

Ингредиенты:

  • Кабачки или баклажаны – 1 кг
  • Лук репчатый – 500 г
  • Морковь – 250 г
  • Чеснок – 1/2 головки
  • Корень петрушки – 3-4 штуки
  • Перец болгарский –150 г
  • Масло растительное –3/4  столовой ложки
  • Томаты – 750 г
  • Сахар – 1 чайная ложка
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу

кабачковая икра без стерелизации

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Как приготовить кабачковую икру на зиму без стерилизации:

  1. Сначала моем и чистим все овощи. Очищаем от шелухи лук и чеснок, чистим баклажаны/кабачки от кожицы и семян, режем на кусочки. У перцев вырезаем сердцевину, морковь также чистим, у томатов убираем плодоножки.
  2. Все подготовленные овощи перекручиваем через мясорубку, чтобы получилась однородная масса. После этого все выкладываем в кастрюлю (или глубокую чугунную сковороду) и добавляем растительное масло.
  3. Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Далее уменьшаем огонь и тушим на протяжении 15-20 минут.
  4. За 5 минут до готовности добавляем соль, сахар и перец, хорошо перемешиваем нашу будущую икру.
  5. Когда икра приготовится, нужно разложить ее по банкам, закатать и дать остыть. Для того чтобы консервация остывала медленно, нужно укутать её полотенцем или одеялом. После того как кабачковая икра окончательно остынет, убираем ее в прохладное темное место.

Если Вы следовали каждому шагу и правильно выполнили все инструкции, то Ваша заготовка кабачковой икры на зиму будет храниться целый год.

 

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