Самое время заняться заготовками любимой кабачковой икры на весь год. Долгое время считалось, что продлить срок хранения продуктов и убить все бактерии можно только с помощью стерилизации. Сейчас такой сложный и утомительный для многих хозяек процесс уже не обязателен. Для этого нужно просто придерживаться следующего рецепта кабачковой икры без стерилизации от эксперта «Все буде добре» Асмик Гаспарян. Кстати, по этому рецепту можно готовить не только кабачки, но и баклажаны.

Больше по теме: Блюда из кабачков – что приготовить

Ингредиенты:

Кабачки или баклажаны – 1 кг

Лук репчатый – 500 г

Морковь – 250 г

Чеснок – 1/2 головки

Корень петрушки – 3-4 штуки

Перец болгарский –150 г

Масло растительное –3/4 столовой ложки

Томаты – 750 г

Сахар – 1 чайная ложка

Соль – по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Больше по теме: Кабачковая икра с яблоками от Игоря Мисевича

Как приготовить кабачковую икру на зиму без стерилизации:

Сначала моем и чистим все овощи. Очищаем от шелухи лук и чеснок, чистим баклажаны/кабачки от кожицы и семян, режем на кусочки. У перцев вырезаем сердцевину, морковь также чистим, у томатов убираем плодоножки. Все подготовленные овощи перекручиваем через мясорубку, чтобы получилась однородная масса. После этого все выкладываем в кастрюлю (или глубокую чугунную сковороду) и добавляем растительное масло. Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Далее уменьшаем огонь и тушим на протяжении 15-20 минут. За 5 минут до готовности добавляем соль, сахар и перец, хорошо перемешиваем нашу будущую икру. Когда икра приготовится, нужно разложить ее по банкам, закатать и дать остыть. Для того чтобы консервация остывала медленно, нужно укутать её полотенцем или одеялом. После того как кабачковая икра окончательно остынет, убираем ее в прохладное темное место.

Если Вы следовали каждому шагу и правильно выполнили все инструкции, то Ваша заготовка кабачковой икры на зиму будет храниться целый год.