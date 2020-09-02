Помидоры консервированные с чесноком: рецепт приготовления
02.09.2020
Любите консервированные помидоры с чесноком, но не хотите тратить время на сам процесс приготовления? Эксперт «Все буде добре» Анна Гуарана рассказала, какими секретами вам стоит вооружиться, а также поделилась пошаговым рецептом вкусных консервированных помидоров на зиму.
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Ингредиенты (на трехлитровую банку):
- Помидоры – 2-2,5 кг
- Чеснок — 1-2 гол.
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
- Уксус — 3 ст. л.
- Укроп и другие специи — по вкусу и наличию
Секрет№1. Стерилизация банок не является обязательным процессом. Достаточно их хорошо промыть в чистой воде.
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Пошаговое приготовление:
- Добавляем в банку специи. Обязательными составляющими являются укроп, чеснок, перец и горошек. Листья хрена, вишни, дуба, смородины добавляем по вкусу.
- Закладываем вымытые овощи в банку, сверху опять добавляем укроп. Заливаем в банки кипяток. Затем ошпариваем крышечки и накрываем ими банки. Ждем около получаса.
- Сливаем воду в кастрюлю, добавляем в нее 2 ст. л. соли, 4-5 ст. л. сахара (добавляем с расчетом на количество банок) и ставим кипятить. Когда вода вскипит, добавляем 3-4 столовых ложки уксуса. Заливаем полученный состав в банки и укупориваем их.
- После закатывания переворачиваем банки вверх дном, укутываем в теплую ткань.
Секрет №2. Помидоры лучше всего консервировать с сухим укропом вместе с семенами, а огурцы — с зеленым.
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