-Как можно быстро сварить картофель, знает Евгений Клопотенко. В своем мастер-классе кулинар поделится тремя простыми способами, которые помогут без лишних усилий быстро сварить картофель.

Больше по теме: Рулет из ячневой крупы с беконом и грибами: рецепт Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

Картофель среднего размера очищенный и разрезанный пополам – 10 шт.

Сливочное масло – 30 г

Как быстро сварить картофель со сливочным маслом

Добавьте в кастрюлю вместе с картофелем кусок сливочного масла. Масло образует плотную пленку, повышает теплоемкость жидкости, в результате чего картофель сварится гораздо быстрее.

Больше по теме: Как жарить семечки: секреты Игоря Мисевича

Как быстро сварить картофель в микроволновке

В стеклянную посуду налейте немного воды, положите нарезанный картофель. Поставьте в микроволновую печь на 7-10 минут с мощностью 650 w.

Как быстро сварить картофель в рукаве для запекания

Расфасуйте картофель в целлофановые пакеты или рукав для запекания. Залейте небольшим количеством воды, крепко завяжите. Положите в глубокую миску и поставьте в микроволновую печь на 7 минут с мощностью 650 w.

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Как быстро сварить картофель: три способа от Евгения Клопотенко Как быстро сварить картофель знает Евгений Клопотенко. В своем мастер-классе Клопотенко поделится тремя простыми способами, которые помогут просто и быстро сварить картофель