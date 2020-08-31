Физическая несовместимость во время секса. Советы психолога и гинеколога

Вы убеждены, что нашли свою судьбу, но из-за проблем в интимной жизни боитесь, что корабль ваших отношений может оказаться на грани крушения? Не отчаивайтесь! Гинеколог Виталий Рымаренко и психолог Анна Кушнерук, психолог проекта «Зважені та щасливі», рассказали о позах в сексе, которые улучшат вашу половую жизнь. Мы обещаем, после них вы больше не пожалуетесь на физическую несовместимость со своим спутником жизни!

Физиологическая половая несовместимость – проблема достаточно распространенная. Во врачебной практике часто встречаются случаи, когда у мужчины половой орган достигает больших размеров, а у женщины влагалище, наоборот, маленькое. Это может грозить женщине эрозиями. А в случае противоположной проблемы оба партнера не получают удовольствия! Вследствие чего возможны заболевания мочеполовой сферы у обоих партнеров: воспаления яичников – у женщины, воспаления простаты – у мужчины. Некоторые позы во время секса могут усугубить дискомфорт, а некоторые – его устранить! Наши эксперты рассказали об этом подробнее.

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Выбирайте для занятий любовью с мужчиной, у которого большой размер, позу «Наездница» и «Наездница наоборот». Любая вариация этой позы позволит вам контролировать уровень вхождения, и дискомфорт уйдет.

Если у женщины влагалище слишком просторное, то можно выбрать такие позы, которые помогут сделать гавань уже или же позволят глубже швартоваться: «Улитка», «Сплетение» и «Лягушка».

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Если вы не решаетесь заговорить об проблеме в сексе – просто направляйте своего партнера. Некоторые женщины никак не реагируют на то, что делает их любимый. А это неправильно! Необходимо направлять своего партнера плечом, рукой, улыбкой, словом и стоном к той позе, где вам приятнее. Преподносите это в форме сексуальной игры, многие мужчины любят активных женщин.

Чтобы не обидеть мужчину и не развить у него комплекс, можете сказать, что хотите разнообразить секс и попросить более активно пользоваться другими частями тела. Также вы можете купить сексуальные игрушки, которые помогут получить дополнительное удовольствие.

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