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Конфитюр из клубники с черным перцем от Лизы Глинской

29.08.2020

Варенье и черный перец – сочетание странное и даже отталкивающее. Однако набравшись опыта в лучшей кондитерской школе Парижа, кулинарный эксперт «Все буде добре» Лиза Глинская уверяет, что послевкусие от малиново-клубничного конфитюра с бальзамическим уксусом и черным перцем поразит своим согревающим эффектом и никого не оставит равнодушным.

конфитюр клубничный

Ингредиенты:

  • 500 гр клубники (свежая или замороженная)
  • 320 гр малины (свежая или замороженная)
  • 560 гр сахара
  • 300 мл воды
  • 30 гр лимонного сока
  • 15 мл бальзамического уксуса
  • 5-6 горошин черного перца

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Приготовление:

  1. Подготовьте ягоды. Клубнику, если она крупная, разрежьте на 2 или 4 части.
  2. Черный перец растолките в ступке. Если у вас нет ступки — не беда. Воспользуйтесь скалкой.
  3. Сахар смешайте с водой. Доведите до кипения. Мешать не нужно.
  4. Доведите сироп до 118-120°C — состояние густого сиропа. Сироп цвет поменять не должен. Понадобится где-то 25 минут.
  5. Засыпьте ягоды. Добавьте лимонный сок, бальзамический уксус и растолченные горошины черного перца. Перемешайте.
  6. Варите конфитюр на небольшом огне, до 104°С, около часа.
  7. Горячий конфитюр разлейте по стерильным баночкам и плотно закройте крышкой. Разлейте конфитюр максимально, чтобы не было воздуха. Переверните баночки вверх дном и дайте им полностью остыть. Когда конфитюр остынет, уберите баночки в темное место.

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