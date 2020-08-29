Конфитюр из клубники с черным перцем от Лизы Глинской
29.08.2020
Варенье и черный перец – сочетание странное и даже отталкивающее. Однако набравшись опыта в лучшей кондитерской школе Парижа, кулинарный эксперт «Все буде добре» Лиза Глинская уверяет, что послевкусие от малиново-клубничного конфитюра с бальзамическим уксусом и черным перцем поразит своим согревающим эффектом и никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
- 500 гр клубники (свежая или замороженная)
- 320 гр малины (свежая или замороженная)
- 560 гр сахара
- 300 мл воды
- 30 гр лимонного сока
- 15 мл бальзамического уксуса
- 5-6 горошин черного перца
Больше по теме: Клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного напитка
Приготовление:
- Подготовьте ягоды. Клубнику, если она крупная, разрежьте на 2 или 4 части.
- Черный перец растолките в ступке. Если у вас нет ступки — не беда. Воспользуйтесь скалкой.
- Сахар смешайте с водой. Доведите до кипения. Мешать не нужно.
- Доведите сироп до 118-120°C — состояние густого сиропа. Сироп цвет поменять не должен. Понадобится где-то 25 минут.
- Засыпьте ягоды. Добавьте лимонный сок, бальзамический уксус и растолченные горошины черного перца. Перемешайте.
- Варите конфитюр на небольшом огне, до 104°С, около часа.
- Горячий конфитюр разлейте по стерильным баночкам и плотно закройте крышкой. Разлейте конфитюр максимально, чтобы не было воздуха. Переверните баночки вверх дном и дайте им полностью остыть. Когда конфитюр остынет, уберите баночки в темное место.
Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=