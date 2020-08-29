Варенье и черный перец – сочетание странное и даже отталкивающее. Однако набравшись опыта в лучшей кондитерской школе Парижа, кулинарный эксперт «Все буде добре» Лиза Глинская уверяет, что послевкусие от малиново-клубничного конфитюра с бальзамическим уксусом и черным перцем поразит своим согревающим эффектом и никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

500 гр клубники (свежая или замороженная)

320 гр малины (свежая или замороженная)

560 гр сахара

300 мл воды

30 гр лимонного сока

15 мл бальзамического уксуса

5-6 горошин черного перца

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Приготовление:

Подготовьте ягоды. Клубнику, если она крупная, разрежьте на 2 или 4 части. Черный перец растолките в ступке. Если у вас нет ступки — не беда. Воспользуйтесь скалкой. Сахар смешайте с водой. Доведите до кипения. Мешать не нужно. Доведите сироп до 118-120°C — состояние густого сиропа. Сироп цвет поменять не должен. Понадобится где-то 25 минут. Засыпьте ягоды. Добавьте лимонный сок, бальзамический уксус и растолченные горошины черного перца. Перемешайте. Варите конфитюр на небольшом огне, до 104°С, около часа. Горячий конфитюр разлейте по стерильным баночкам и плотно закройте крышкой. Разлейте конфитюр максимально, чтобы не было воздуха. Переверните баночки вверх дном и дайте им полностью остыть. Когда конфитюр остынет, уберите баночки в темное место.

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