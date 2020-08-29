Мороженое из банана и кефира: рецепт от Дарьи Трегубовой
29.08.2020
Ведущая «Х-фактор» Даша Трегубова рассказала рецепт мороженого из банана и кефира, которое очень просто приготовить в домашних условиях. Такое домашнее мороженое будет безопасным, а также порадует вас своим вкусом. Читайте рецепт домашнего мороженого из банана и кефира от Дарьи Трегубовой.
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Ингредиенты:
- Кефир – 300 г
- Мед – 3 ст. л.
- Банан – 2 шт.
- Замороженная вишня (без косточек) – 200 г
- Кукурузный крахмал – 1 ст. л. с горкой
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Приготовление:
- Банан почистить и нарезать небольшими кусочками. Измельчить кусочки в блендере.
- К смеси добавить кефир и мед. Взбить все в блендере.
- Смесь вылить в лоток, накрыть и отправить на 1,5 часа в морозилку. После еще 2 раза взбить смесь в блендере.
- Ягоды измельчить в блендере. Сковородку поставить на слабый огонь и вылить в нее ягодное пюре.
- Когда смесь закипит, добавить в нее кукурузный крахмал. Варить до загустения. После – снять с огня.
- В остывшую ягодную смесь добавить мед и размешать до его растворения. Подавать кефирно-банановое мороженое под ягодным соусом, украсив мятой и фруктами.
Приятного аппетита!
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