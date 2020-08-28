Суп-пюре со шпинатом: рецепт диетического венгерского супа от эксперта «Все буде добре» Сергея Калинина. Готовится такой суп очень быстро, а получается он легким и очень вкусным. Как приготовить суп-пюре со шпинатом, читайте в материале.

Ингредиенты:

Шпинат – 150 г

Лук – 1 шт.

Мука пшеничная – 20 г

Сливки – 50 мл

Яйцо куриное – 1 шт.

Тмин

Соль

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Приготовление:

Промойте шпинат и отварите его в кипящей воде в течение 5 минут. Затем достаньте шпинат, промойте под холодной водой и измельчите в блендере. Кипяток не выливайте. Нашинкуйте лук и обжарьте его немного на сливочном масле в сотейнике с толстым дном, не доводя до золотистого цвета. Затем добавьте 1 столовую ложку муки и обжарьте вместе с луком еще 3 минуты. Добавьте туда же шпинат. Перемешайте и добавьте бульон. Начинайте взбивать суп блендером прямо во время варки. Пропустите суп через сито. Добавьте сливки. Поставьте суп на огонь. Добавьте тмин. После того, как он закипит, снимите с огня. Подавайте с вареным яйцом.

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