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Венгерский диетический суп-пюре со шпинатом от Сергея Калинина

28.08.2020

Суп-пюре со шпинатом: рецепт диетического венгерского супа от эксперта «Все буде добре» Сергея Калинина. Готовится такой суп очень быстро, а получается он легким и очень вкусным. Как приготовить суп-пюре со шпинатом, читайте в материале.

Ингредиенты:

  • Шпинат – 150 г
  • Лук – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 20 г
  • Сливки – 50 мл
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Тмин
  • Соль

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Приготовление:

  1. Промойте шпинат и отварите его в кипящей воде в течение 5 минут. Затем достаньте шпинат, промойте под холодной водой и измельчите в блендере. Кипяток не выливайте.
  2. Нашинкуйте лук и обжарьте его немного на сливочном масле в сотейнике с толстым дном, не доводя до золотистого цвета.
  3. Затем добавьте 1 столовую ложку муки и обжарьте вместе с луком еще 3 минуты. Добавьте туда же шпинат. Перемешайте и добавьте бульон. Начинайте взбивать суп блендером прямо во время варки.
  4. Пропустите суп через сито. Добавьте сливки. Поставьте суп на огонь. Добавьте тмин. После того, как он закипит, снимите с огня. Подавайте с вареным яйцом.

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