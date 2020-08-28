Венгерский диетический суп-пюре со шпинатом от Сергея Калинина
28.08.2020
Суп-пюре со шпинатом: рецепт диетического венгерского супа от эксперта «Все буде добре» Сергея Калинина. Готовится такой суп очень быстро, а получается он легким и очень вкусным. Как приготовить суп-пюре со шпинатом, читайте в материале.
Ингредиенты:
- Шпинат – 150 г
- Лук – 1 шт.
- Мука пшеничная – 20 г
- Сливки – 50 мл
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Тмин
- Соль
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Приготовление:
- Промойте шпинат и отварите его в кипящей воде в течение 5 минут. Затем достаньте шпинат, промойте под холодной водой и измельчите в блендере. Кипяток не выливайте.
- Нашинкуйте лук и обжарьте его немного на сливочном масле в сотейнике с толстым дном, не доводя до золотистого цвета.
- Затем добавьте 1 столовую ложку муки и обжарьте вместе с луком еще 3 минуты. Добавьте туда же шпинат. Перемешайте и добавьте бульон. Начинайте взбивать суп блендером прямо во время варки.
- Пропустите суп через сито. Добавьте сливки. Поставьте суп на огонь. Добавьте тмин. После того, как он закипит, снимите с огня. Подавайте с вареным яйцом.
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