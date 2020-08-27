Чтобы скрыть запах пота, приходится пользоваться различными средствами, содержащими множество химических веществ. Косметолог Ольга Метельская готова предложить отличную замену, которая справится с неприятным ароматом не хуже, чем ваш привычный дезодорант.

Ингредиенты:

листья сухого шалфея – 2 ч. л.;

цветы ромашки – 2 ч. л.;

листья сухого эвкалипта (или розмарина, лаванды) – 1 ч. л.;

розовая вода – 85 мл;

яблочный уксус – 20 мл;

кипяченая вода – 100 мл.

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Приготовление:

Листья шалфея и эвкалипта, а также ромашку залейте кипятком. Поставьте травы на паровую баню и кипятите в течение 15 минут. Снимите ингредиенты с огня, остудите и процедите. Добавьте в отвар розовую воду и яблочный уксус. Залейте содержимое в баночку с распылителем. Готово!

Применение:

Наносите дезодорант на кожу тонким слоем, чтобы не испачкать одежду.

Держать средство необходимо в холодильнике. Срок хранения – 30 дней. Затем следует приготовить новую настойку.

Листья шалфея и эвкалипта освежают кожу. Ромашка смягчает, тонизирует и успокаивает покровы, ну а шалфей прекрасно очищает поры. Яблочный уксус обладает антибактериальным свойством, а розовая вода отлично справляется с запахом пота.

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