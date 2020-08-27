Продолжая рубрику «Задай вопрос эксперту», пришел ответ на еще один вопрос. Сегодня стилист и визажист СТБ Елена Мельник расскажет вам, как временно и без вреда покрасить волосы. На самом деле не стоит переживать, ведь проблем в этом деле возникнуть не должно. Главное – придерживайтесь нескольких правил. Подробнее в видеоответе эксперта «Все буде добре».

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Основное правило, которое стоит запомнить: не стоит окрашивать волосы самостоятельно. Каждая девушка подтвердит, что если хочешь срочно сменить образ, то лучше доверить себя хорошему мастеру.

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Подробнее о том, как лучше покрасить волосы без вреда, смотрите на видео прямо сейчас:

Video: Как временно и без вреда покрасить волосы: советы Лены Мельник Советы, как покрасить волосы правильно. Временное окрашивание волос красиво и интересно дополнит образ. Как временно покрасить волосы без вреда, рассказывает стилист Елена Мельник

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