Диетический тёплый салат из фасоли от Игоря Обуховского
26.08.2020
А вы когда-нибудь пробовали салат, калорийность которого составляет не больше 250 килокалорий, но при этом им можно накормить всю семью? А спортивный эксперт Игорь Обуховский не только полакомился этим блюдом, но и узнал секрет его приготовления. Так что рецепт тёплого салата из фасоли вы можете записать прямо сейчас!
Ингредиенты:
- Лук ялтинский – ½ шт.
- Отварная белая фасоль – 100 г
- Отварная красная фасоль – 100 г
- Стручковая фасоль – 400 г
- Масло оливковое – 3 ст. л.
- Помидоры – 2 шт.
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Приготовление:
- Отварить белую и красную фасоль, слить жидкость, перемешать.
- Зелёную фасоль насыпать в сито, отправить в сотейник и обдать кипятком.
- Помидоры бланшировать – окунуть в кипящую воду на 15-20 секунд, чтобы очистить кожуру.
- Помидоры нарезать полосками, сбрызнуть маслом, запекать в разогретой до 180 °С духовке 12-15 минут.
- Перемешать фасоль с помидорами, посолить, поперчить добавить заправку. Аккуратно перемешать салат и подавать тёплым.
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Смотрите на видео прямо сейчас, как приготовить теплый салат из фасоли и диетические котлеты из фасоли:
Video: Диетический тёплый салат из фасоли от Игоря Обуховского
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