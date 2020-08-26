А вы когда-нибудь пробовали салат, калорийность которого составляет не больше 250 килокалорий, но при этом им можно накормить всю семью? А спортивный эксперт Игорь Обуховский не только полакомился этим блюдом, но и узнал секрет его приготовления. Так что рецепт тёплого салата из фасоли вы можете записать прямо сейчас!

Ингредиенты:

Лук ялтинский – ½ шт.

Отварная белая фасоль – 100 г

Отварная красная фасоль – 100 г

Стручковая фасоль – 400 г

Масло оливковое – 3 ст. л.

Помидоры – 2 шт.

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Приготовление:

Отварить белую и красную фасоль, слить жидкость, перемешать. Зелёную фасоль насыпать в сито, отправить в сотейник и обдать кипятком. Помидоры бланшировать – окунуть в кипящую воду на 15-20 секунд, чтобы очистить кожуру. Помидоры нарезать полосками, сбрызнуть маслом, запекать в разогретой до 180 °С духовке 12-15 минут. Перемешать фасоль с помидорами, посолить, поперчить добавить заправку. Аккуратно перемешать салат и подавать тёплым.

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Смотрите на видео прямо сейчас, как приготовить теплый салат из фасоли и диетические котлеты из фасоли:

Video: Диетический тёплый салат из фасоли от Игоря Обуховского А вы когда-нибудь пробовали салат, калорийность которого составляет не больше 250 калорий, но при этом им можно накормить всю семью? А у нас есть такой рецепт!

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