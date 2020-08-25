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Как сохранить форму после похудения: упражнения Владимира Гонты

25.08.2020

Участник 6 сезона проекта «Зважені та щасливі» Владимир Гонта показал, как сохранить форму после похудения при помощи несложного и довольно веселого комплекса интенсивных упражнений. Также он поделился секретами питания, которые помогают ему сохранять свой вес стабильным. Подробности – в нашем материале.

Упражнение 1. Прыжок из приседа

Поднимите руки над головой, поставьте ноги на ширину плеч. Сделайте приседание и коснитесь пола пальцами рук. Вернитесь в исходное положение прыжком.

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Для новичков упражнение выполняется 30 секунд, в дальнейшем длительность можно наращивать до минуты.

Упражнение тренирует плечи, пресс, ягодицы, внутреннюю поверхность бедра, икры.

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Упражнение 2. «Колени и пальцы»

Стоя и держа руки на уровне груди, поднимите левое колено и коснитесь его правой рукой. Опустите ногу. Поднимите правое колено и коснитесь его левой рукой. Опустите ногу.vlcsnap-2017-05-23-15h03m56s38

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Затем поднимите левую ногу и правой рукой коснитесь ступни. Повторите движение с правой ногой и левой рукой.

Выполняйте упражнение интенсивно и вприпрыжку в течение 30 секунд.

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Упражнение 3. Взбираемся на стену

Поднимите ладони на уровень глаз. Выполняйте бег на месте, поднимая руки. Когда поднимается правое колено, одновременно с ним вверх должна идти левая рука, когда левое – правая.

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Упражнение задействует и ноги, и руки, и туловище – серьезная кардионагрузка.

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Секреты Владимира Гонты, как сохранить форму после похудения:

  • Избегать жареного картофеля. Предпочтительнее печеный или отварной.
  • Нельзя резко отказываться от хлеба. Можно позволить себе один бутерброд с сыром в день, чтобы избежать срывов.
  • Можно позволить себе круассан или булочку на завтрак, но лучше не со сладким чаем или кофе, а с йогуртом или кефиром. Кисломолочные продукты благодаря высокому содержанию белка препятствуют быстрому поступлению глюкозы в кровь, и сил от такого перекуса хватает надолго, а жир не откладывается.
  • Имбирный напиток перед тренировкой: на стакан горячей воды – 1 ч. л. натертого имбиря и долька лимона. Когда вода остынет, добавить 1 ч. л. меда. Имбирь помогает выводить лишнюю воду из организма и снижать вес.

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Video: Как сохранить форму после похудения: упражнения Владимира Гонты

Участник Зважені та щасливі Владимир Гонта рассказал и показал, как сохранить форму после похудения. Секреты питания, которые помогут сохранять вес стабильным в материале

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