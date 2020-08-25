Быстрый маринад для шашлыка
Маринад для шашлыка — секрет успешного барбекю. Зачастую у нас нет времени долго мариновать шашлык, но ведь так хочется, чтобы он был нежным и сочным. В арсенале Игоря Мисевича есть секретное оружие — рецепты быстрых маринадов для шашлыка, которые сделают любое мясо изумительно вкусным всего за час!
Мало кто знает, но маринаду уже более 2000 лет. Еще древние римляне заметили, что вымачивание мяса и рыбы в соленой морской воде добавляет блюду мягкости и заметно улучшает вкус. Со временем маринады стали очень популярными, их рецепты совершенствовались и дополнялись новыми ингредиентами. Сегодня существуют рецепты экспресс-маринадов, которые быстро превращают даже жесткое мясо в непревзойдённый шашлык.
Рецепт быстрого горчичного маринада
Ингредиенты:
- Горчица — 1 банка (250 г)
- Лук репчатый — 2 крупные головки
- Соевый соус — 1–2 ст. л.
- Перец, шалфей, базилик, орегано — по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко нарезаем лук.
- Горчицу смешиваем с соевым соусом.
- Добавляем к смеси лук.
- Добавляем пряности. Все тщательно перемешиваем.
- Куски свинины обваливаем в маринаде и оставляем на час.
Для говядины горчица не подходит. Это мясо довольно жесткое, а горчица не настолько сильно влияет на мясо, так что шашлык может получиться жёстким.
Рецепт быстрого мятно-лимонного маринада
Ингредиенты:
- Лимонный сок — 4–5 ст. л.
- Листочки мяты — 3–4 шт.
- Белое вино — 60 мл
- Репчатая луковица — 1 шт.
- Чесночный порошок (или 2–3 измельчённые дольки чеснока) — по вкусу
- Майоран, тимьян, молотый красный перец (острый и сладкий) — по вкусу
Способ приготовления:
- Луковицу мелко нарезать.
- Мяту порубить, полить лимонным соком.
- Смешиваем лук и мяту. Добавляем пряности и чеснок.
- Заливаем смесь вином. Всё хорошо перемешиваем.
- Маринуем мясо час.
Маринад на основе лимона более вкусный, а кислота менее агрессивная — она не расщепляет мясо на волокна, но убирает жесткость. Сок будет способствовать ускоренной ферментации мяса. Кроме размягчения, лимон помогает мясу лучше впитать специи и пряности. Такой маринад защищает продукт от сильного подгорания, так как первый тепловой удар он принимает на себя.
Рецепт быстрого универсального маринада из киви
Ингредиенты:
- Киви — 1 шт.
- Лук — 3 шт.
- Минеральная вода — 1 ст.
- Специи — по вкусу
Приготовление:
- Лук мелко нарезать. Смешать со специями и минералкой.
- Киви перемалываем в блендере.
- Добавляем полученную смесь к луку. Хорошо перемешайте.
- Оставляем мариноваться на 20 мин.
Маринад из киви считается универсальным. Органические кислоты киви оказывают разрушающее действие на белок коллаген — мясо будет легко жеваться и усваиваться. А фермент, который содержится во фрукте, очень быстро размягчает мясо. Фрукт очень сильно влияет на мясо, так что подходит для всех видов, даже для жёсткой телятины.
Также узнайте в видео, как сделать быстрый маринад для шашлыка:
Video: Быстрый маринад для шашлыка
Пусть ваш шашлык будет самым вкусным!