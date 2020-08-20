Суп с фрикадельками: простой рецепт от Ольги Сумской
20.08.2020
Cуп с фрикадельками – это простой и сытный обед. Популярная актриса Ольга Сумская поделилась секретами приготовления фирменного блюда своей мамы. Рецепт супа с фрикадельками пошагово – в материале!
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Ингредиенты:
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Шпинат – 100 г
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Манная крупа – 50 г
- Зелень, соль – по вкусу
Для фрикаделек:
- Индюшиный фарш – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Шпинат – 100 г
- Петрушка – 1 пуч.
- Соль, перец – по вкусу
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Приготовление супа:
- Натереть морковь на терку, лук нарезать кубиками, тушить на среднем огне 2–3 минуты.
- Залить кипятком, посолить, добавить нарезанный картофель.
Приготовление фрикаделек:
- Смешать в миске фарш, мелко нарезанный лук, шпинат, петрушку и яйцо. Добавить соль, перец по вкусу.
- Скатать из фарша небольшие фрикадельки.
- Добавить фрикадельки в суп, варить 10 минут.
- Шпинат нарезать, измельчить в блендере, добавив немного воды и щепотку соли. Добавить пюре из шпината в суп.
- Снять с огня, добавить сливочное масло и манку.
- При подаче украсить измельченной зеленью.
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Приятного аппетита!
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Video: Суп с фрикадельками: простой рецепт от Ольги Сумской
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