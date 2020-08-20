Наливка из ежевики не оставит вас равнодушными! Предлагаем вам рецепт сладкой и пряной наливки из ежевики от эксперта «Все буде добре» Сергея Калинина, которую очень просто приготовить дома. Узнайте, как сделать наливку из ежевики, в нашем материале.

Ингредиенты:

Ежевика – 800 г (4 стакана)

Мята – 10 листочков

Лимон – 1/2 шт.

Кардамон (не измельченный) – 5 г

Анис – 5 веточек

Сахарный песок – 400 г

Водка – 1 л

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Приготовление:

Подготовка ягод. Для наливки подходят только мягкие спелые ягоды ежевики. Переберите их, удалите все листочки и веточки. Берем глубокую миску, засыпаем ягоды сахаром, мятой, нарезанными дольками лимона, кардамоном, анисом и тщательно разминаем их, чтобы дали сок. Переложите полученную ягодную массу в подготовленную тару. Это может быть стеклянная 3-литровая банка или бутыль. Залейте ягодную массу водкой, перемешайте. Закройте емкость пластмассовой крышкой и уберите ее в темное прохладное место, замотав в темный пакет. На месяц забудьте о своей наливке. Через месяц достаньте готовую наливку, процедите ее через марлю, сложенную втрое, и разлейте по бутылкам или в одну большую тару.

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Video: Наливка из ежевики: рецепт пошаговый в домашних условиях Наливка из ежевики: рецепт сладкой и пряной наливки из ежевики от Сергея Калинина, которую просто приготовить дома. Узнайте, как приготовить наливку из ежевики