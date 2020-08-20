Наливка из ежевики: рецепт пошаговый в домашних условиях
20.08.2020
Наливка из ежевики не оставит вас равнодушными! Предлагаем вам рецепт сладкой и пряной наливки из ежевики от эксперта «Все буде добре» Сергея Калинина, которую очень просто приготовить дома. Узнайте, как сделать наливку из ежевики, в нашем материале.
Ингредиенты:
- Ежевика – 800 г (4 стакана)
- Мята – 10 листочков
- Лимон – 1/2 шт.
- Кардамон (не измельченный) – 5 г
- Анис – 5 веточек
- Сахарный песок – 400 г
- Водка – 1 л
Больше по теме: Наливка с лепестками роз: рецепт от Оксаны Высочанской
Приготовление:
- Подготовка ягод. Для наливки подходят только мягкие спелые ягоды ежевики. Переберите их, удалите все листочки и веточки.
- Берем глубокую миску, засыпаем ягоды сахаром, мятой, нарезанными дольками лимона, кардамоном, анисом и тщательно разминаем их, чтобы дали сок.
- Переложите полученную ягодную массу в подготовленную тару. Это может быть стеклянная 3-литровая банка или бутыль.
- Залейте ягодную массу водкой, перемешайте.
- Закройте емкость пластмассовой крышкой и уберите ее в темное прохладное место, замотав в темный пакет. На месяц забудьте о своей наливке.
- Через месяц достаньте готовую наливку, процедите ее через марлю, сложенную втрое, и разлейте по бутылкам или в одну большую тару.
Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре
Video: Наливка из ежевики: рецепт пошаговый в домашних условиях
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=