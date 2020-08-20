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Домашняя «Любительская» колбаса от Микаэля Арояна

20.08.2020

Скучаете по вкусу колбасы из детства? Ведь сейчас магазинная колбаса, определённо, не такая, как была раньше. Как воссоздать знакомый вкус, научит кулинар и мясной технолог Микаэль Ароян. Домашняя «Любительская» колбаса по его рецепту выйдет более дешевой и полезной!

любительская колбаса

Ингредиенты:

  • Говядина (филе) — 500 г
  • Свинина (нежирная часть) — 600 г
  • Шпик — 200 г
  • Соль (поваренная) — 20 г
  • Сахар — 2 г
  • Молоко – 100 мл
  • Перец чёрный — 1  ч. л.
  • Перец белый  – ½ ч. л.
  • Орех мускатный (молотый) — ½  ч. л.
  • Вода — 150 мл
  • Желтки – 3 шт.
  • Свекольный сок – 150 мл (уваренный)
  • Оболочка (для начинки колбасы) – 2 м
  • Холодная вода – 1 ст.

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 Приготовление:

  1. Охлаждённое мясо прокрутить через мясорубку. Специи измельчить в комбайне.
  2. В фарш добавить ледяную воду, измельчить в блендере.
  3. Шпик заморозить, порезать на кусочки 3–4 мм.
  4. Сало обдать кипятком и промыть холодной водой.
  5. В воде растворить сахар.
  6. Сделать фарш, добавив к мясу желтки, соль, специи, свекольный сок, шпик и молоко. Перемешать.
  7. Сформировать колбасу с помощью пищевой плёнки или оболочки. Проколоть оболочку (чтобы убрать пузырьки воздуха).
  8. Плотно перевязать свободный конец, подвесить батоны для усадки в прохладном месте (0–4 градуса) на 3 часа.
  9. Колбасу переложить на противень, залить водой. Готовить при температуре от 45 до 75 ⁰С 1,5 часа, постепенно поднимая температуру.
  10. Готовую колбасу быстро охладить под холодным душем или в ледяной воде, обтереть и вывесить в прохладном месте на 8–10 часов.

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