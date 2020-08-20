Домашняя «Любительская» колбаса от Микаэля Арояна
20.08.2020
Скучаете по вкусу колбасы из детства? Ведь сейчас магазинная колбаса, определённо, не такая, как была раньше. Как воссоздать знакомый вкус, научит кулинар и мясной технолог Микаэль Ароян. Домашняя «Любительская» колбаса по его рецепту выйдет более дешевой и полезной!
Ингредиенты:
- Говядина (филе) — 500 г
- Свинина (нежирная часть) — 600 г
- Шпик — 200 г
- Соль (поваренная) — 20 г
- Сахар — 2 г
- Молоко – 100 мл
- Перец чёрный — 1 ч. л.
- Перец белый – ½ ч. л.
- Орех мускатный (молотый) — ½ ч. л.
- Вода — 150 мл
- Желтки – 3 шт.
- Свекольный сок – 150 мл (уваренный)
- Оболочка (для начинки колбасы) – 2 м
- Холодная вода – 1 ст.
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Приготовление:
- Охлаждённое мясо прокрутить через мясорубку. Специи измельчить в комбайне.
- В фарш добавить ледяную воду, измельчить в блендере.
- Шпик заморозить, порезать на кусочки 3–4 мм.
- Сало обдать кипятком и промыть холодной водой.
- В воде растворить сахар.
- Сделать фарш, добавив к мясу желтки, соль, специи, свекольный сок, шпик и молоко. Перемешать.
- Сформировать колбасу с помощью пищевой плёнки или оболочки. Проколоть оболочку (чтобы убрать пузырьки воздуха).
- Плотно перевязать свободный конец, подвесить батоны для усадки в прохладном месте (0–4 градуса) на 3 часа.
- Колбасу переложить на противень, залить водой. Готовить при температуре от 45 до 75 ⁰С 1,5 часа, постепенно поднимая температуру.
- Готовую колбасу быстро охладить под холодным душем или в ледяной воде, обтереть и вывесить в прохладном месте на 8–10 часов.
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