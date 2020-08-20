Блюда из кабачков очень полезные! Из этого уникального овоща можно приготовить все, что душе угодно, – от салата и супа до оладий! Топ-5 самых вкусных рецептов приготовления кабачков от экспертов «Все буде добре» – читайте в нашем материале.

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Кабачки по-гречески

Ингредиенты:

Молодой кабачок – 1 шт.

Зеленый лук – 3-4 шт.

Шпинат – 20 грамм

Салат – 3-4 листочка

Болгарский перец – 2-3 шт

Помидор – 1 шт

Укроп – 3-4 шт

Лимон – 1\2 шт

Оливковое масло

Мука

Соль, сахар, перец по вкусу.

Приготовление:

Очистить кабачок и нарезать тонкими кружочками. Обвалять в муке и поджарить в оливковом масле. Измельчить зеленый лук и также обжарить на сковороде. Добавить мелко нарезанные листья шпината, салат, болгарский перец, помидоры и зелень. Тушить на медленном огне, посолив и поперчив. Добавить обжаренные кабачки. Полить соком половинки лимона. Запекать в духовке 15-20 минут.

Подавать кабачки по-гречески стоит охлажденными. Для украшения – посыпать мелко нарезанным укропом.

Салат из кабачков и креветок

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Ингредиенты:

Креветки (средние) – 20 шт.

Кабачки (маленькие) – 10 шт.

Подсолнечное масло – 6 ст. л.

Лайм – 2 шт.

Имбирь (свежий и тертый) – 1 ст. л.

Красный чили – 2 шт.

Соевый соус – 2 ст. л.

Кориандр и мята (свежие) – по вкусу.

Приготовление:

Очистить креветки. Очень тонко нарезать кабачки – ломтиками. Обжарить креветки, цедру лайма и имбирь на раскаленной сковороде с маслом. Жарить около 2 минут, пока креветки не обретут золотистый цвет. Снять с огня и дать остыть – 30 секунд. Добавить кабачки, сок лайма, измельченный чили и травы. Полить соевым соусом и хорошенько перемешать.

Подавать горячим, пока кабачки не обмякли и не потеряли хрустящую корочку.

Крем-суп из кабачков

Ингредиенты:

Кабачки – 500 г

Луковица – 1 шт

Вода – 2 стакана

Мука – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Сливочное масло – 25 г

Кислое молоко – 1\2 стакана

Зелень

Приготовление:

Нарезать кабачки кружочками, залить водой и варить на медленном огне, пока овощи не размягчатся. Протереть через сито. Обжарить муку на сливочном масле и добавить кабачки. Развести смесь кипяченой водой и варить около 5 минут. Взбить яйцо и кислое молоко, затем вылить в суп.

Подавать суп с измельченной зеленью.

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Кабачки по-корейски

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг

Морковь – 500 г

Лук – 500 г

Перец болгарский – 6 шт.

Чеснок – 2-3 головки

Зелень – по вкусу

Подсолнечное масло – 1 ст.

Уксус – 200 г

Сахар – 200 г

Соль – 2 ст. л.

Специи для моркови по-корейски – 1 пакетик

Приготовление:

Почистить кабачки и морковь и натереть на терке длинные полосками. Тонкой соломкой измельчить болгарский перец и лук. Покрошить зелень и пропустить через пресс чеснок. Смешать овощи, залить маринадом из масла, уксуса, соли, сахара и специй. Отправить в холодильник на 3-4 часа. Разложить в стерилизованные банки и закатать.

Оладьи из кабачков

Ингредиенты:

Молодой кабачок – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 3 ст. л.

Зелень – укроп и петрушка

Растительное масло

Соль, перец – по вкусу

Сметана или йогурт

Приготовление

Разбить яйца, добавить соль и перец, затем взбить. Натереть на крупной терке молодой кабачок и добавить к яичной смеси. Добавить муку и хорошенько перемешать. На разогретой сковороде обжарить оладьи на среднем огне до румяной корочки.

Подавать оладьи из кабачков горячими со сметаной или йогуртом.