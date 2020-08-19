Что делать, если отекают ноги? Семейный врач Константин Зеленский и хирург-травматолог Валерий Ославский считают, что отек ног – это симптом, который должен настораживать. Какие причины отека ног, а также как снять отек ног, узнайте в нашем материале!

Валерий Ославский пришел в студию шоу «Все буде добре», чтобы вместе с Константином Зеленским рассказать все об отеках ног. Это распространенная проблема, с которой летом сталкиваются многие, включая здоровых людей. И это связано не только с неудобной обувью или употреблением большого количества жидкости, а и с рядом других причин: лишний вес, сидячий образ жизни, робота на ногах, тесная одежда, а также месячные и беременность!

Отек – это избыточное накопление жидкости в тканях организма. В зависимости от места образования он бывает общим и местным. Большинство людей считают, что отеки ног – это женская проблема, хотя она касается и мужчин. Об отеках ног свидетельствует не только увеличение объема конечностей, но и следы от неудобной обуви и одежды, которые их пережимали. Самая распространенная причина отеков ног – варикозное расширение вен, которым страдает каждый десятый житель планеты. Оно возникает из-за нарушения работы венозных клапанов и снижения тонуса сосудов.

В итоге кровь застаивается в сосудах, и плазма крови просачивается сквозь стенки сосудов в ткани. Однако симптомы варикоза очевидные и всем известные: извитые вены, выступающие на поверхности ног, красные звездочки, сосудистые сеточки на голенях и бедрах. И поэтому при их отсутствии большинство людей игнорирует отеки, считая их проявлением усталости ног. На самом же деле отеки могут быть первым сигналом развития опасных заболеваний или проявлением застаревшей болезни, которую люди или игнорировали, или не замечали.

Тест на отек ног

«Есть простой тест, который поможет определить, есть ли у вас отек, – говорит Константин Зеленский. – Надавите пальцем на голень, подержите 10–15 секунд и уберите палец. Если вмятина осталась и держится не меньше минуты, значит у вас 100% отек».

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Причина № 1

«Некоторые заболевания, симптомом которых является отек ног, могут привести к импотенции у мужчин, к психологической заторможенности, слоновости (когда отекшая часть тела приобретает форму цилиндра, столба) и даже к смерти больного!» – говорит Валерий Ославский.

Первая причина – это заболевания сердца (ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). «Сердце – это насос, который прокачивает кровь по всему организму, – говорит Валерий Ославский. – Когда оно ослабевает и становится не в состоянии работать на полную силу, уменьшается скорость прохождения крови по сосудам. Чем дольше кровь течет по сосуду, тем больше жидкости (плазмы) из нее успевает перейти в ткани. На ноги действует самое большое давление, и они находятся внизу, поэтому чаще всего кровь застаивается именно в них. Так что отеки ног – это один из первых сигналов тревоги при сердечных болезнях».

Как правило, сердечные отеки ног появляются к вечеру, ведь за день сердце устает работать. Они начинаются со стоп и «идут» верх. Уменьшаются после принятия горизонтального положения. Утром после отдыха эти отеки проходят, но вечером они возобновляются. Отеки, причиной которых есть болезни сердца, симметричные (поражают обе ноги или обе руки одинаково), холодные на ощупь. И если нажать пальцем на отекшую голень, подержать несколько секунд и убрать его, то след (ямка) еще минутку будет держаться.

«Важно понаблюдать за собой. Если при самой незначительной физической нагрузке появляется одышка, вас постоянно преследует кашель, который усиливается при горизонтальном положении, а сердце «выскакивает из груди», вам нужно обращаться именно к кардиологу. Иначе болезнь не только усугубится, но и потянет за собой следующую проблему!» – говорит Константин Зеленский. «Ко мне как-то пришла женщина, которой было лет 60, – говорит Валерий Ославский. – Она пришла с дочкой и подозревала, что у нее сосудистые патологии, так как у нее были отеки ног. Я не увидел там никаких сосудистых патологий, зато женщина рассказала, что ее отец умер от инфаркта. Тогда я отправил их к кардиологу, так как отеки были холодными, да и женщины имели семейную склонность к заболеваниям сердца. Как оказалось, у женщин было предынсультное состояние…»

Причина № 2

Вторая опасная причина – болезни почек. И в этом случае отеки ног – это первый звоночек, который сигнализирует об этих болезнях. Почки – это фильтры. Когда их работа нарушается, они загрязняются, организм теряет большое количество белков. Это приводит к задержке жидкости в организме. Еще одна причина – избыточное содержание ионов натрия в крови, которые притягивают воду. «Почечные» отеки ног очень похожи на «сердечные»: для них характерна симметричность, и вмятина остается от нажима пальца. Эти отеки пластичные и мягкие, их можно легко переминать и двигать руками. «Отеки, причиной которых есть болезни почек, в отличие от сердечных, холодные и появляются утром, так как рабочее время почек припадает на ночь, – говорит Валерий Ославский. – Они начинаются с век, лица и заканчиваются на ногах. Если почки слабые, то на утро не только появятся «мешки» под глазами, отеки ног, но и кольца на руках врежутся в кожу пальцев, их трудно будет снять. Эти отеки очень быстро развиваются». Нужно обратить внимание на сопутствующие симптомы. Если у вас болезненное и частое мочеиспускание, высокая температура тела и постоянная неутолимая жажда – это верные признаки того, что вам нужно пойти к нефрологу или урологу. И ни в коем случае нельзя назначать самим себе мочегонные средства. Это может привести к страшным последствиям. Только врач на основе анализов может назначить вам мочегонное. «Ко мне однажды поступил пациент, который не ходил в туалет два дня. Родственники, увидев, как отекает тело больного, дали ему мочегонное, даже не подозревая, что у человека была непроходимость. В результате его раздуло еще больше, как воздушный шар, накачанный водой. Пришлось ставить катетер, чтобы спасти жизнь. Вот к чему приводит самолечение отеков!» – рассказывает Константин Зеленский.

Причина № 3

Третья причина – это заболевания печени (цирроз, гепатит и даже рак). «Такие отеки приводят к появлению в печени рубцовых изменений, вследствие чего воротная вена, которая проходит через печень, пережимается. Повышается давление в сосудах, которые находятся ниже печени. Поэтому жидкость скапливается в брюшной полости и ногах», – рассказывает Валерий Ославский. Эти отеки симметричные, сохраняют след от пальца, но в отличие от «сердечных» и «почечных» они постоянные. Важно, что самый ранний признак начала отеков – это появление ярко выраженных сосудистых звездочек на животе. Эти отеки начинаются именно с живота (вода скапливается в брюшной полости – это ужасное зрелище) и идут к ногам. Так же на эту причину отеков ног указывает боль в правом подреберье (из-за того, что печень увеличивается), пожелтение кожи и белковой оболочки глаз. А еще неприятный печеночный запах изо рта. «Отеки ног появляются, когда больной уже знает либо догадывается о циррозе, – говорит Константин Зеленский. – А вот гепатит и рак печени могут до последнего «тихо» развиваться, поэтому отекшие ноги могут указывать на них. Главное – быть внимательным к себе, прислушиваться к организму. А при обнаружении настораживающих симптомов, немедля обращаться к гастроэнтерологу. Ко мне однажды поступил пациент, у которого были жалобы на отеки ног, но, кроме этого, у него были все сопутствующие симптомы цирроза печени, о которых я рассказал. Он долго не обращал внимания на отек брюшной полости, ведь думал, что это «пивной живот». Но, к сожалению, он поздно обратился к врачу. Его спасти не удалось…»

Причина № 4

Следующая причина отеков ног – нарушение роботы щитовидной железы. «Из-за снижения выработки гормонов щитовидной железы (гипотиреоза) нарушается обмен веществ в клетках и тканях, который охватывает весь организм в целом, а не отдельные части тела, – рассказывает Валерий Ославский. – В итоге жидкость скапливается в межклеточном пространстве. Если вовремя заметить проблему, обратиться к специалисту, он назначит лекарства, которые будут стимулировать выработку необходимых гормонов, и гипотиреоз не перерастет в свою крайнюю форму – микседему (когда отеки не проходят даже после длительного отдыха). Но это не самое страшное!» Болезнь поражает и нервную систему. Человек может превратиться в растение, которое ничего не понимает и не может адекватно реагировать на реальность. А мужчинам несвоевременное выявление этой болезни грозит снижением либидо и половой дисфункцией (импотенцией)! Помогут заметить начало развития гипотиреоза отеки ног. Они похожи на отеки, вызванные заболеваниями печени, но имеют особенность – не оставляют ямку после нажатия, в отличие от всех предыдущих причин отеков ног. Кожа становится сухой и толстой, похожей на апельсиновую корку. На эту причину отеков могут указывать еще и сопутствующие симптомы: неожиданная и резкая прибавка в весе, заторможенность и медлительность (может нарушаться память, речь становится невнятной, язык будто мешает при разговоре) и температура тела ниже 36,6 градусов. Есть еще и мелкие проявления, на которые следует обратить внимание: выпадение волос, слоение ногтей, грубое лицо (эффект маски). «Помню, пришел ко мне мужчина, у которого болело колено из-за старой травмы. Меня шокировал его вялый вид. Я поднял его штанину, чтобы осмотреть колено, и увидел, что у него отекли ноги. При чем, надавив на голень, я не увидел следа. Тогда решил направить его к эндокринологу, который поставил диагноз – гипотиреоз. К счастью, проблема была обнаружена вовремя, и пациенту были назначены гормоны, которые возобновили обмен веществ», – говорит Валерий Ославский.

Причина № 5

Причиной отеков ног может быть болезнь, запустив которую, можно потерять способность передвигаться. Это нарушение оттока лимфы, которое приводит к слоновой болезни – лимфедеме, что получила название из-за внешнего вида отекших ног, которые напоминают слоновьи.

«Команда врачей проекта «Я соромлюсь свого тіла» помогала героине с этим заболеванием – Татьяне Лапченко, обхват ног которой был 1 метр, – рассказывает Валерий Ославский. – Ей было очень тяжело ходить, она постоянно терпела невыносимую боль. В ее случае причиной лимфедемы была лучевая терапия и операция, но все равно, если бы Татьяна на первой или второй стадии обратилась к врачу, процесс можно было бы приостановить. Но не вернуть ноги в прежнее состояние. Когда возникает препятствие на пути тонких и хрупких лимфатических сосудов, они не могут транспортировать жидкость с продуктами обмена, и эта жидкость остается в тканях. Организм включает защитные механизмы и начинает наращивать соединительную ткань, чтобы удержать жидкость. Поэтому лимфедема – это хронический отек, который приводит не только к слоновости, но и к появлению целлюлита. Самое страшное то, что нарушение оттока лимфы различной степени наблюдается у каждого десятого жителя Земли, и на третьей стадии эта болезнь необратима. А люди продолжают игнорировать отеки ног. Но слоновость можно предотвратить, заметив изменения на первой или второй стадии. На первой стадии лимфедема протекает незаметно – отеки появляются и исчезают, они еще не постоянные, поэтому, как правило, игнорируются. Мало кто не придаст значения мягкому безболезненному отеку, который появляется периодически и исчезает после физической нагрузки. «Главный признак – эти отеки ассиметричные, – говорит Валерий Ославский. – Может отекать только одна нога или только одна рука, или рука и нога, зависимо от того, где пережат лимфатический канал. Если отекают даже обе ноги, то неодинаково. На второй стадии, когда люди уже начинают замечать эти отеки, они становятся постоянными. Ямка от давления не остается, как и при нарушении работы щитовидной железы». Боль отекших частей тела не даст забыть об этой проблеме. Кожная складка становится уплотненной, а кожа на пораженных участках – красной и раздраженной. Это те сигналы, которые помогут вовремя среагировать, обратится к сосудистому хирургу и предотвратить развитие слоновости. И вовсе не обязательно нужно будет делать операцию. Чем раньше вы обратите внимание на отеки, тем консервативнее будет лечение: специальная диета, лимфомассаж, ванночки, ношение лечебного трикотажа.

Обычные отеки ног

Если все перечисленные симптомы отсутствуют, и отеки ног появляются только после действительно больших нагрузок, сидячей работы или ношения неудобной одежды и обуви, либо же вы знаете, что выпили больше 1,5 л воды за день, нужно просто:

исключить неудобную обувь (это касается не только каблуков, а и тесной обуви) и неудобную одежду из гардероба;

делать перерывы в работе: если работа сидячая – походить, если стоячая – посидеть пару минуток в час;

ограничить в жару употребление алкоголя, соли, углеводов. Они и так вредные для здоровья, а в жару тем более;

есть больше сельдерея, петрушки, яблок, цитрусовых, лука и чеснока, поскольку они улучшают кровообращение и способствуют оттоку жидкости из тканей и выведению через почки. Если же вам пришлось пренебречь одной из рекомендаций и вы не знаете, как справиться с проблемой отекших ног, нужно грамотно помочь им отдохнуть.

Как снять отек ног

Контрастные ванночки. Вам понадобятся два тазика: один с холодной водой (15 градусов), другой тазик с горячей водой (38–39 °C), а также водный градусник, чтобы измерять температуру воды. Он недорогой, в аптеках можно купить за 20 грн. Воду нужно налить по щиколотки. Сначала ноги опускаете в теплую воду на 3 минуты, затем очень быстро – в холодную на 10 секунд. И сразу после этого – снова в теплую воду. Процедуру нужно завершать опусканием ног в холодную воду. Вы сразу почувствуете, как оживятся ваши капилляры – ваши главные целители, очистители и кормильцы. Можно сделать три простых упражнения, которые тоже улучшат кровообращение и снимут отек ног. Часто отек может появиться из-за того, что вы долго сидели нога на ногу. Поэтому эти упражнения значительно уменьшат отек.

Упражнение № 1

Для него вам понадобится либо ступенька, либо связанная стопка старых газет высотой 10 см. Становитесь на нее так, чтобы пятки свисали, опускаете их вниз, а затем возвращаетесь в исходное положение. Повторять 5 раз. Как будто вы пружините.

Упражнение № 2

Теперь берете лист газеты, садитесь на стул и пробуете скомкать лист ногами и разорвать в клочья. Одной газеты будет достаточно.

Упражнение № 3

Садитесь на стул, высыпаете мелкие предметы на пол (бусинки, пуговицы, монеты), ставите рядом коробочку и стараетесь поднять их с пола с помощью пальцев ног и сложить в коробку. Массаж и самомассаж – хороший вариант. Сидя на стуле или диване, начинайте массажировать ногу с большого пальца по голени, затем от колена до бедра. Полезно нажимать на следующие точки: на ногтевую пластину, на основание пальца. Так вы тоже буде стимулировать кровообращение, разомнете пальцы, которые мучились целый день в неудобной обуви. Усталость как рукой снимет. И чтобы закрепить результат, можно намазать ножки кремом с экстрактом ментола или лаванды и лечь отдыхать. Чтобы отек полностью ушел, ноги нужно положить выше уровня груди и сердца на подушку или валик. Если ваши ноги отекли из-за банальной усталости, то воспользовавшись этими нехитрыми советами, на утро вы уже не увидите никакого отека. Но если вы подозреваете, что ваши отеки пытаются предупредить вас об одном из тех опасных заболеваниях, о которых мы сегодня говорили или о варикозном расширении вен, то эти советы не сработают. Более того – они могут навредить.