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Как сделать увлажняющее мыло с облепихой и ромашкой в домашних условиях

19.08.2020

После умывания вы чувствуете сухость и стянутость кожи? Актриса сериала «Коли ми вдома» Екатерина Колесник рассказала, как сделать мыло с облепихой и ромашкой, которое будет питать и увлажнять кожу. Читайте, как сделать облепиховое мыло своими руками.

мыло своими руками

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Ингредиенты:

  • Детское мыло – 100 г
  • Молоко (перекипяченное) – 4 ч. л.
  • Вода – 4 ч. л.
  • Масло из ягод облепихи – 1 ст. л.
  • Цветки ромашки – 1 ч. л. (измельченные в кофемолке + несколько целых)

Для приготовления желательно использовать детское натуральное мыло без отдушек.

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mulo

Приготовление:

  1. Натереть мыло на терку и растопить на водяной бане.
  2. Добавить в мыльную основу перекипяченное молоко и воду.
  3. Добавить масло из ягод облепихи и измельченные цветы ромашки.
  4. Смесь залить в маленькие формочки (для более удобного использования), к примеру, в формы для кексов.
  5. Украсить целыми цветами ромашки.

Применение:

  1. Провести мылом по массажным линиям лица, затем смыть теплой водой.
  2. Процедуру повторять дважды в день.

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Video: Как сделать увлажняющее мыло с облепихой и ромашкой в домашних условиях

Как сделать увлажняющее мыло с облепихой и ромашкой в домашних условиях, рассказала Екатерина Колесник. Читайте рецепт облепихового мыла с ромашкой, которое очень просто сделать своими руками

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