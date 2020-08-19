После умывания вы чувствуете сухость и стянутость кожи? Актриса сериала «Коли ми вдома» Екатерина Колесник рассказала, как сделать мыло с облепихой и ромашкой, которое будет питать и увлажнять кожу. Читайте, как сделать облепиховое мыло своими руками.



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Ингредиенты:

Детское мыло – 100 г

Молоко (перекипяченное) – 4 ч. л.

Вода – 4 ч. л.

Масло из ягод облепихи – 1 ст. л.

Цветки ромашки – 1 ч. л. (измельченные в кофемолке + несколько целых)

Для приготовления желательно использовать детское натуральное мыло без отдушек.

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Приготовление:



Натереть мыло на терку и растопить на водяной бане. Добавить в мыльную основу перекипяченное молоко и воду. Добавить масло из ягод облепихи и измельченные цветы ромашки. Смесь залить в маленькие формочки (для более удобного использования), к примеру, в формы для кексов. Украсить целыми цветами ромашки.

Применение:

Провести мылом по массажным линиям лица, затем смыть теплой водой. Процедуру повторять дважды в день.

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Video: Как сделать увлажняющее мыло с облепихой и ромашкой в домашних условиях Как сделать увлажняющее мыло с облепихой и ромашкой в домашних условиях, рассказала Екатерина Колесник. Читайте рецепт облепихового мыла с ромашкой, которое очень просто сделать своими руками