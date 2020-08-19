Как сделать увлажняющее мыло с облепихой и ромашкой в домашних условиях
19.08.2020
После умывания вы чувствуете сухость и стянутость кожи? Актриса сериала «Коли ми вдома» Екатерина Колесник рассказала, как сделать мыло с облепихой и ромашкой, которое будет питать и увлажнять кожу. Читайте, как сделать облепиховое мыло своими руками.
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Ингредиенты:
- Детское мыло – 100 г
- Молоко (перекипяченное) – 4 ч. л.
- Вода – 4 ч. л.
- Масло из ягод облепихи – 1 ст. л.
- Цветки ромашки – 1 ч. л. (измельченные в кофемолке + несколько целых)
Для приготовления желательно использовать детское натуральное мыло без отдушек.
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Приготовление:
- Натереть мыло на терку и растопить на водяной бане.
- Добавить в мыльную основу перекипяченное молоко и воду.
- Добавить масло из ягод облепихи и измельченные цветы ромашки.
- Смесь залить в маленькие формочки (для более удобного использования), к примеру, в формы для кексов.
- Украсить целыми цветами ромашки.
Применение:
- Провести мылом по массажным линиям лица, затем смыть теплой водой.
- Процедуру повторять дважды в день.
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Video: Как сделать увлажняющее мыло с облепихой и ромашкой в домашних условиях
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