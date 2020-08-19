Домашнее мороженое: рецепт с апельсиновым сиропом

В жару хочется холодненького? Любите лакомиться мороженым? Участник седьмого сезона «МастерШеф» Томаш Нимет научит вас готовить необычное мороженое с апельсиновым сиропом. Готовя мороженое собственноручно, вы можете быть уверены, что в этом десерте не будет опасных составляющих. Читайте пошаговый рецепт домашнего мороженого с апельсиновым сиропом.

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Ингредиенты:

Сыр маскарпоне – 400 г

Сгущенное молоко – 300 г

Сливки 33% – 300 г

Сахарная пудра – 1/2 стакана

Сливочное масло – 50 г

Белое десертное вино – 2 ст. л.

Вода – 1/3 стак.

Сок и цедра двух апельсинов

Ванилин – 10 г

Фрукты и орехи – для украшения

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Приготовление:

Из апельсина выжать сок и нарезать цедру. Цедру проварить три раза, каждый раз сливая жидкость. В небольшую кастрюлю налить воду, добавить сахарную пудру и сок апельсина. Довести до кипения на слабом огне, постоянно помешивая, добавить масло и цедру апельсина, перемешать и снять с огня. Добавить вино, тщательно перемешать и охладить до комнатной температуры. С помощью блендера взбить творог и сгущенное молоко до однородности и пышности. Отдельно взбить сливки и смешать их с творожной массой. Выложить мороженое в форму слоями, заливая апельсиновым сиропом. Замораживать в течение 5 часов, каждый час перемешивая, чтобы избежать образования кристаллов. Затем оставить в морозильнике еще на 5-7 часов. Перед подачей украсить фруктами и орешками.

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