Маринованный арбуз с перцем от Жени Поливоды
18.08.2020
Вы привыкли что арбуз – это сладкое лакомство, но никогда не задумывались о том, что его можно солить? Наш эксперт Женя Поливода научит вас, как замариновать арбуз по рецепту его бабушки! Маринованный арбуз с перцем непременно порадует вашу семью в зимние холода, когда так хочется чего-то летнего!
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Ингредиенты:
- Арбуз – 2 кг
- Болгарский перец – 2-3 шт.
- Лавровый лист – 4 шт.
- Смесь перцев (горошком) – 8 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Горчичный порошок – 1 ч. л.
- Сельдерей (стебель) – 2-3 шт.
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль (каменная) – 1 ст. л.
- Лимонная кислота – 1 ч. л.
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Приготовление:
- Арбуз нарезать кусочками, не снимая шкурку.
- Перец нарезать полосками, сельдерей полукольцами.
- Поместить слоями в стерилизованную банку арбуз, перец, сельдерей, специи и горчицу.
- Залить кипятком, дать настояться 20 минут.
- Слить воду, добавить в нее соль, сахар, кипятить 2 минуты, добавить лимонную кислоту.
- Влить маринад в банку, закатать и перевернуть.
- Обернуть банки полотенцем.
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