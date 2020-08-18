Десерты из персиков — одно из лучших сезонных лакомств. Персики хорошо сочетаются с мороженым, ванилью и многими фруктами. Предлагаем вашему вниманию вкусные рецепты десертов из персиков. Пошаговые технологии приготовления ищите в нашем материале.

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Пирог «Янтарная Чакката»

Ингредиенты:

Персики — 4 шт.

Яблочный сок — 500 мл

Яйца куриные — 2 шт.

Мука — 100 г

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 250 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Желатин — 20 г

Мандариновый или апельсиновый сок — 300 мг

Приготовление:

Персик нарезать дольками. Для сиропа выдавить из мандаринов сок, процедить. Вылить в кастрюльку, добавить сахар, прокипятить. Положить в кастрюлю дольки персика, варить в сиропе на маленьком огне до прозрачности, 5–7 мин. Снять персики с огня, оставить в мандариновом сиропе еще на полчаса. Приступить к приготовлению теста. Взбить масло с сахаром до бела. Добавить поочередно яйца, муку, разрыхлитель и перемешать до однородной массы. Застелить дно формы для выпечки пергаментной бумагой, вылить туда тесто. Добавить в тесто персики, хорошо вдавливая их внутрь. Выпекать при температуре 160 °C 30–35 мин. Готовый пирог остудить, распределить оставшиеся дольки персика по поверхности. Смешать яблочный сок, мандариновый сироп и слегка нагреть. Растворить желатин в яблочном соке и полить пирог.

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Персиковое фламбе с персиково-грушевым сорбетом

Ингредиенты:

Персики — 4 шт.

Груши — 2 шт.

Мед — 2 ст. л.

Карри — ⅓ ч. л.

Ванилин — ¼ ч. л.

Сухое белое вино — 100 мл

Лимон — ½ шт.

Ром или коньяк — 10 мл

Сахар — 1 ст. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Мята

Приготовление:

Фрукты очистить от кожуры, нарезать небольшими кусочками. Вино выпарить на треть. Взбить два персика и груши в блендере вместе с медом, карри, ванилином, выпаренным вином до однородной консистенции. Оставить смесь в морозилке до затвердевания, перемешивая каждые 30 мин. На горячую сковородку высыпать сахар, довести до карамелизации. Добавить сливочное масло, оставшиеся нарезанные персики. Все вместе тушить 1–2 мин. Снять с огня. Полить ромом или коньяком и сразу поджечь. Подавать фламбированные персики вместе с персиково-грушевым сорбетом, украсить мятой.

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Десерт «Персик «Эскафье»

Ингредиенты:

Мороженое — 150–200 г

Персики — 3–4 шт.

Сахар — 250 г

Ванильный экстракт

Цедра с лимона

Свежая малина — 200 г

Сахарная пудра — 200 г

Миндальная стружка

Приготовление:

Сироп из сахара и воды довести до кипения, постоянно помешивая. Персики разрезать, удалить косточки. Выложить фрукты в сироп, добавить ванильный экстракт. Проварить персики на слабом огне 15 мин., чтобы они стали мягкими. Снять посуду с огня, дать фруктам немного остыть. Достать персики из сиропа и выкладывать в порционную посуду — креманки, бокалы, тарелки — выемкой вверх. Малину и сахарную пудру измельчить в блендере до состояния пюре, затем протереть через сито. Для приготовления лимонных цукатов цедру нужно залить водой так, чтобы она покрыла будущие цукаты. Проварить трижды, после каждого раза сливая воду и заливая новой. На четвертый раз добавить сахарную пудру и варить, пока цедра не станет мягкой. На каждую половинку персика положить шарик мороженого, сверху полить малиновым соусом, посыпать лепестками резаного миндаля и цукатами.

Video: Десерты из персиков: топ-3 вариантов приготовления Десерты из персиков - рецепт приготовления в разных вариациях. Топ-3 рецептов десертов из персиков