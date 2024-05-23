«ДНК.Свої»-3 випуск 13: Таємниця загублених братів

26 травня о 21:50 в ефірі телеканалу СТБ глядачі побачать зворушливу історію пошуку рідних людей, з якими давно було втрачено зв’язок, і вкотре переконаються, що поклик крові сильніший за будь-які життєві обставини.

На проєкт до команди «ДНК.Свої» звернулася глядачка СТБ, 75-річна Валентина Георгіївна з Чернігівщини аби журналісти розшукали її двох племінників-військових, які виросли в інтернаті.

Жінка каже: багато років у неї болить душа за двох племінників, яких бачила ще маленькими і які виховувалися в сиротинці. За чутками, з повномасштабним вторгненням обидва хлопці стали на захист Батьківщини, а один з них – загинув. Тепер пані Валентина хоче дізнатися, чи дійсно це так, подякувати хлопцям за захист, а також – передати річ, яка належала їхній матері.

Водночас серед заявок на пошук команда проєкту натрапили на відеозвернення дівчини на ім’я Ганна, яка з початком великої війни евакуювалася з рідного Дніпра і знайшла прихисток у Польщі. Вона розповідала, що виховувалася у прийомній родині й просила провести тест ДНК між нею та двома братами – Русланом та Іваном, яких вона знайшла кілька років тому і потоваришувала. На здивування, прізвище братів було те самим, що називала пані Валентина з Чернігівщини – Сировець та Величко.

Video: ДНК. Свої 3 сезон: історія 13 випуску від 26.05.2024 13 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон – Таємниця загублених братів. Не пропустіть 13 випуск ДНК. Свої 3 сезон від 26.05.2024

Невже в обох зверненнях мова йде про одних і тих самих Івана та Руслана? І чи насправді дітей в родині було більше?

Не пропустіть важку, але важливу історію пошуку своїх вже цієї неділі, 26 травня, о 21:50 у 13 випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ