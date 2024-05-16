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ДНК. Свої

«ДНК.Свої»-3 випуск 12: Герої нашого часу, які ніколи не здаються

16.05.2024

Цієї неділі, 19 травня, о 21:50 в ефірі телеканалу СТБ українці побачать неймовірні  історії  сильних духом військовослужбовців  Дмитра Палієнко та Георгія Раскалєєва. Їхні долі вразять кожного глядача. Вони втратили через війну здоровʼя, але не втратили бойовий дух. Хлопці прагнуть розшукати побратимів, які врятували їм життя. 

ДНК. Свої 3 сезон: історія 12 випуску від 19.05.2024

До команди проєкту «ДНК.Свої» звернувся військовослужбовець Дмитро Палієнко, який прагне розшукати своїх рятівників, які подарували шанс бачити, як росте його син. Вони витягли його нерухомого зі смертельної пастки. 

«Я втратив частину спогадів, і багато чого не памʼятаю. Наразі пишу книгу про війну,  щоб закарбувати свої хроніки оборони Маріуполя. Книга буде називатися “Кривава сповідь. Найкоротша весна”. Я хочу відшукати своїх людей з ким пройшов війну, які врятували мене. Мені потрібна їхня допомога, щоб  відновити хронологію подій», — каже Дмитро.

Ще один герой випуску, захисник Георгій Раскалєй, через влучення в бліндаж міни пережив три інсульти, зупинку дихання, втратив руку та, як наслідок, можливість займатися улюбленою справою — робити масажі. 

Більше на тему: Тетяна Висоцька: Емпати дуже важливі для таких соціальних проєктів як «ДНК.Свої», але водночас — це пастка для таких, як я

На щастя, Георгію вдалося подолати депресію, повʼязану із травмою, та небажання жити. Сьогодні він сповнений сил, щоб стати реабілітологом, щоб допомогти таким як є сам. Теж пише книгу про власний шлях випробувань та шукає своїх.

Не пропустіть важку, але важливу історію пошуку врятованих вже цієї неділі, 19 травня  о 21:50 у 12 випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.  

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