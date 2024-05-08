«ДНК.Свої»-3 випуск 11: Продовження пошуків батька штурмовика Олександра

Цієї неділі, 12 травня, о 21:50 в ефірі телеканалу СТБ українці побачать продовження зворушливих історій про військовослужбовця Олександра, який розшукує біологічного батька, громадського активіста Ярослава Колодія, який просить віднайти могилу закатованого росіянами свого дідуся-упівця та про дівчину Любу, яку розшукують рідна мати та двоюрідний брат.

Минулого тижня у студії проєкту завітав військовослужбовець Олександр. Чоловік уже півтора року боронить Україну, але його бажання відшукати рідного батька, якого він ніколи не бачив. не згасло. Він звернувся до команди проєкту «ДНК.Свої» з проханням віднайти свого біологічного батька. Бо мати та інші родичі навідріз відмовляються щось розказувати про батька. Єдине, що йому вдалося дізнатися, – це ім’я, проте інші говорять, що це не він.

То чи вдасться все ж таки журналістам проєкту відшукати рідного батька Олександра? Та скільки ще конвертів з тестом-ДНК відкриє ведуча Тетяна Висоцька? І хто ця загадкова жінка, яка приїхала підтвердити з ним рідство?

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Друга історія і не менш інтригуюча про військовослужбовця Віталій з Запорізької області, який має надію відшукати свою двоюрідну сестру на прохання рідної тітки. Віталій звернувся до команди проєкту, сподіваючись, що вони допоможуть рідній тітці відшукати доньку. Нагадаємо, що за словами Віталія, через складні стосунки із батьком Люби, з яким дівчинка зростала, його рідна тітка не бачила доньку більше ніж 20 років. В першій частині програми жінка зазначила, що свекруха відібрала в неї доньку та змусила підписати папери про відмову від батьківських прав.

То чому свекруха відібрала доньку у жінки й змусила її підписати папери про відмову від батьківських прав? Тож чим закінчиться зустріч матері та доньки після 20-річної розлуки?

Video: ДНК. Свої 3 сезон: історія 11 випуску від 12.05.2024 11 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон – продовження пошуків батька штурмовика Олександра. Не пропустіть 11 випуск ДНК. Свої 3 сезон від 12.05.2024

Не пропустіть усі подробиці вже цієї неділі, 14 травня, о 21:50 на улюбленому телеканалі СТБ.

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