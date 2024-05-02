ДНК. Свої-3 випуск 9: знайти коханого військового, з яким втратила зв’язок півтора роки тому

Проєкт «ДНК. Свої» допоміг матері-одиначці дізнатися долю коханого, який пішов на війну і зник: подробиці 9 випуску

Проєкт «ДНК. Свої» з Тетяною Висоцькою продовжує свою соціальну місію з пошуку зниклих рідних та близьких, а також допомагає відновити справедливість за допомогою тесту ДНК. У дев’ятому випуску журналісти проєкту задалися метою допомогти Мар’яні з Хмельниччини знайти свого коханого військового, з яким вона втратила зв’язок півтора роки тому. Дев’ятий випуск програми «ДНК. Свої» вийшов дуже зворушливим і романтичним, але водночас трагічним, адже його героїні роками чекають на своїх чоловіків, з якими не можуть навіть поговорити.

27-річна Мар’яна з Хмельниччини, яка виховує 5-річного сина Захара, звернулася до програми «ДНК. Свої» з проханням допомогти знайти її цивільного чоловіка Анатолія, батька її сина.

Чоловік служить у 36 бригаді морської піхоти і останній раз він виходив на зв’язок 2 роки тому.

«6 квітня 2022 року подзвонив Толік і сказав: «Я не повернуся живим». Бо дуже сильно б’ють, оточили, вони не мають ніякого виходу. Востаннє він у Маріуполі був. А далі зв’язок обірвався, до цієї пори я не знаю», — розповіла жінка.

Отримати інформацію стосовно того, що трапилося з Анатолієм, Мар’яна не може, адже не є його офіційною дружиною. Його ж батьки не у найкращих стосунках з жінкою. Мати зниклого військового Галина не впевнена, що Захар насправді є сином Анатолія.

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Ми провели експертизу ДНК, щоб дізнатися правду. Якщо Мар’яна насправді народила хлопчика від зниклого військового, цей тест дасть жінці можливість офіційно отримати інформацію про нього, а ще грошові виплати.

У студію також завітала 28-річна військовослужбовиця Олена з Херсонщини. Зі своїм чоловіком — командиром їхнього підрозділу Андрієм — вона познайомилася ще до повномасштабного вторгнення. У студії жінка поділилася їхньою неймовірною історією кохання.

«Просто як з книжок», — прокоментувала розповідь Олени ведуча програми Тетяна Висоцька.

Вони разом служили, а у березні 2022 опинилися в оточенні на Азовсталі. А пізніше — потрапили у російський полон в Оленівці. Жінку відпустили за 2 тижні, а її коханий знаходиться у полоні вже 2 роки.

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Коли Олена повернулася на Батьківщину, то дізналася, що вона вагітна. Зараз їхньому сину Леону вже 10 місяців, проте її чоловік ніколи не бачив сина і, можливо, навіть не знає про його існування.

«Я відчувала, що я вагітна, але нікому про це не казала. Я була наодинці зі своїми відчуттями. Чоловіку я не встигла повідомити. Я йому не казала, щоб не залишити марні надії, якщо це не так», — поділилася Олена.

Свою непросту історію жінка прийшла розповісти, щоб підтримати Мар’яну, яка розшукує чоловіка. Більше того, саме в Оленівці була зроблена фотографія схожого на Анатолія чоловіка. Її Мар’яна побачила у репортажі російських пропагандистів.

У студію «ДНК. Свої» завітали і інші колишні військовополонені, які пройшли Оленівку. Чи бачив хтось з них Анатолія у полоні? Яку інформацію щодо долі чоловіка повідомив Координаційний центр? І чи насправді Анатолій батько Захара? Дивіться у дев’ятому випуску «ДНК. Свої» на офіційному сайті.

Наприкінці випуску глядачів також чекає неочікуваний романтичний сюрприз за участі героїв минулих програм.

Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

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