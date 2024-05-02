«ДНК.Свої» 10 випуск: чи знайде військовий Олександр свого рідного батька, якого раніше ніколи не бачив?

Цієї неділі, 5 травня, о 21:50 на телеканалі СТБ українці побачать історії героїв, які щодня ризикують своїм життям заради Перемоги. Вони виходять на поле бою, обличчям до ворога, з серцем, що б’ється в ритмі війни. Їхні руки тримають зброю, а очі сповнені відваги та рішучості. Вони не шукають слави чи визнання, але віддають своє життя заради свободи.

До команди проєкту «ДНК.Свої» звернувся військовослужбовець Олександр, який розшукує біологічного батька. Чоловік ніколи не знав і не бачив його. Олександр каже, що щоденна небезпека як ніколи загострила бажання відшукати рідного батька.

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Друга історія розповідає про військовослужбовця Віталія з Запорізької області. Хлопець також служить у лавах ЗСУ і наразі знаходиться на передовій. Він просить журналістів «ДНК. Свої» відшукати його двоюрідну сестру по материнській лінії, яка, скоріш за все, може перебувати на окупованій частині Запорізької області. Віталій звернувся на програму на прохання її матері, тобто своєї тітки. За словами Віталія, через складні стосунки із батьком Люби, з яким дівчинка зростала, його тітка не бачила доньку більше ніж 20 років.

Третє звернення надійшло від громадського активіста Ярослава Колодія з Тернополя. Під час своєї волонтерської діяльності, він ризикував своїм життям не раз. Ярослав просить журналістів знайти могилу закатованого росіянами свого дідуся-упівця.

Video: ДНК. Свої 3 сезон: історія 10 випуску від 05.05.2024 10 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон – чи знайде військовий Олександр свого рідного батька. Не пропустіть 10 випуск ДНК. Свої 3 сезон від 05.05.2024

Не пропустіть зворушливі історії пошуку рідних вже цієї неділі, 5 травня, о 21:50 у 10 випуску проєкту «ДНК. Свої» на улюбленому телеканалі СТБ.

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