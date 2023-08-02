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ДНК. Свої

Прем’єра Таємниці ДНК 6 сезон – дивіться з 3 вересня на СТБ

02.08.2023

Не пропустіть прем’єру нового сезону соціального проєкту – дивіться онлайн Таємниці ДНК 6 сезон з 3 вересня 2023 року на СТБ! У новому сезоні на вас чекає ще більше неймовірних історій та непростих розслідувань. Коли є хоч найменша зачіпка, щоб відшукати рідних, то журналісти зроблять усе можливе, аби довідатися правду. А тест ДНК розставить усе на свої місця. Хочете дізнатися, на що здатна сила нашої віри? Дивіться онлайн нові випуски проєкту Таємниці ДНК 6 сезон з 3 вересня о 22 на телеканалі СТБ!

Video: Прем’єра Таємниці ДНК 6 сезон – дивіться з 3 вересня на СТБ


Прем’єра Таємниці ДНК 6 сезон – дивіться з 3 вересня на СТБ

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