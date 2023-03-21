ДНК. Свої 2 сезон: історія 4 випуску від 26.03.2023

«ДНК. Свої»-2 випуск 4: продовження неймовірної історії порятунку 16-річного Данила з Бахмуту

У 4 випуску проєкту «ДНК. Свої»-2 глядачі побачать продовження неймовірної історії порятунку 16-річного Данила з Бахмуту. Невже нарешті здійсниться те, про що команда мріяла кілька місяців? У попередньому випуску на програму звернулися дві вчительки української мови з Бахмуту — Юлія та Марина. Жінки благали, аби команда відшукала двох учнів, які на кінець 2022 року залишалися у місті, де точаться найзапекліші бої. Не пропустіть розв’язку зворушливої історії пошуків вже цієї неділі, 26 березня, о 21:00 на СТБ!

Завдяки легендарному поліцейському екіпажу «Білі янголи», команді проєкту вдалося евакуювати 6-класника Данила Дубова та його родину. У минулому випуску програми відбулася зворушлива зустріч вчительки з учнем, яким вона опікувалася. Зараз хлопчик з родиною проживає у затишній оселі на Київщині.

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На жаль, тоді вдалося відшукати лише одну родину. Доля 10-класника Данила Журавльова залишалася невідомою. Дізнавшись про відчайдушні пошуки хлопця, з журналістами зв’язалися родичі підлітка — тітка та хрещена.

Не пропустіть неймовірну історію пошуку та порятунку Данила Журавльова та його бабусі.

Як і де їх розшукали «Білі янголи»?

Якою буде зустріч загубленого хлопця з рідними та улюбленою вчителькою?

Та як життя Данили назавжди змінить доленосний тест ДНК, результати якого прямо у студії оголосить ведуча Тетяна Висоцька?

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Дивіться щонеділі о 21:00 на СТБ.

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