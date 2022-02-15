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«Таємниці ДНК»-5 випуск 3: чим завершиться найбільш інтернаціональне розслідування сезону?

15.02.2022

20 лютого о 22:10 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-5. І цього разу на глядачів чекатиме дуже заплутана історія. На проєкт звернулася жінка з Португалії, якої вже немає в живих. У своєму зверненні вона просила знайти сестру для сина подруги. Які таємниці відкриються в ході програми? І куди розслідування заведе команду «Таємниці ДНК»?

таємниці днк

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У 3 випуску 5 сезону «Таємниць ДНК» на нас чекає нове заплутане розслідування. На проєкт звернулася жінка з Португалії, уродженка Одеси, якої тепер уже немає в живих. У своєму листі вона просила знайти сестру для сина подруги. Команда «Таємниць ДНК» шукала дівчину відразу в трьох країнах. Проєкту довелося зіткнутися з багатьма складнощами і повною відсутністю документів.

Чи вдасться «Таємницям ДНК» виконати останнє прохання жінки? І невже сестрою чоловіка виявиться та, яка росла в прийомній родині в Грузії?

Дізнайтеся вже цієї неділі о 22:10 у 3 випуску 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК»!

Video: «Таємниці ДНК»-5 випуск 3: чим завершиться найбільш інтернаціональне розслідування сезону?

20 лютого 2022 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 3 випуск 5 сезону. Чим здивує 3 випуск Таємниці ДНК 5 від 20.02.2022 - дивіться в анонсі

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