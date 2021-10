Щонеділі о 22:10 на телеканалі СТБ виходять випуски нового сезону проєкту «Таємниці ДНК». Редакція сайту STB.UA збирає найгучніші та найцікавіші випадки з життя світових зірок. Наприклад, Едді Мерфі довелося зробити ДНК-тест, коли солістка Spice Girls Мелані Браун почала стверджувати, що він є батьком її дочки. Що ж показав результат – дізнайтеся в матеріалі.

Солістці Spice Girls Мелані Браун довелося доводити батьківство Едді Мерфі через суд, оскільки він відмовлявся визнати себе батьком. Ображена співачка пообіцяла, що доведе батьківство актора через суд і, якщо буде потрібно, малятко Енджел Айріс пройде болючий тест ДНК.

Браун і Мерфі почали зустрічатися в червні 2006 року, лише через два місяці після того, як Мерфі розлучився зі своєю дружиною Ніколь, з якою вони прожили в шлюбі 7 років. Роман Едді і Мелані розвивався стрімко, і актор навіть познайомив своїх п’ятьох дітей із семирічною дочкою Мел Фінікс Ши від її шлюбу з танцівником Джиммі Галзаром.

Однак у грудні, після того як стало відомо про вагітність Мелані, Мерфі оголосив про розрив стосунків, засумнівавшись, що батьком дитини є він, і забажав провести тест ДНК.

Мелані Браун спочатку спробувала домовитися з Едді Мерфі «полюбовно», щоб той визнав своє батьківство, проте актор категорично відмовився зробити це.

В результаті Мелані Браун прийняла рішення звернутися до суду з вимогою провести тест ДНК Едді Мерфі і Ейнджел Айріс, щоб довести свою правоту.

У підсумку результати ДНК-тесту підтвердили, що батьком дочки британської співачки Мелані Браун є голлівудський актор Едді Мерфі. Актор, у якого ростуть п’ятеро законних дітей і двоє позашлюбних, поки не коментує новину про те, що кількість його дітей зросла до восьми.

