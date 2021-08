«Таємниці ДНК»: дата старту нового сезону

29 серпня 2021 року на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону проєкту «Таємниці ДНК» на чолі з незмінною ведучою Тетяною Висоцькою. На глядачів чекають нові історії, герої і результати тестів ДНК. У студії відбудуться довгоочікувані зустрічі тих, хто намагається встановити родинні зв’язки все своє життя. Тепер щонеділі на телеканалі СТБ! Не пропустіть прем’єру 4 сезону ток-шоу «Таємниці ДНК» 29 серпня о 22:10.

Сплетіння доль, у які важко повірити! 4 сезон буде неймовірним і непередбачуваним. Команда проєкту береться за нові пошуки і розгадки заплутаних історій. Випуски 4 сезону не залишать байдужим нікого. Герої в студії зможуть розставити всі крапки над «і» за допомогою генетичного тесту.

Відтепер проєкт виходитиме в новий час! Прем’єра нового сезону програми «Таємниці ДНК» в ефірі телеканалу СТБ відбудеться 29 серпня о 22:10. Не пропустіть!

