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«Таємниці ДНК»: генетик Олена Підгорна про ген інтелекту

27.08.2020

Уже 1 вересня на телеканалі СТБ вийде новий сезон проєкту «Таємниці ДНК». Однією з експертів є генетик Олена Підгорна. Експертка розповіла, чи існує ген інтелекту. Детальніше читайте в матеріалі.

елена подгорная

Олена Підгорна — фахівець високого рівня у сфері генетики. Вона поділилася цікавою інформацією щодо наших генів. Досить часто можна почути твердження, що інтелект передається генетично, тож і ген інтелекту — існує.

Однак Олена розвіяла цей міф, додавши, що інтелектуальні здібності не передаються! 

«Зважаючи на те, що вже розшифровано геном людини і проводяться активні дослідження у сфері його редагування (виправлення помилок у генах, які призводять до хвороб), міфів ще повно. Найпоширеніший – це міф про ген інтелекту і геніальності та від кого він успадковується. Наприклад, ген уміння співати, малювати або грати на музичних інструментах. Єдиного гена інтелекту немає, потрібна робота сотень генів у сукупності, які передаються дитині від батька і від матері. Є комбінація генів, що сприяють цьому, але це ще залежить від навколишніх умов і середовища проживання людини. Якби Моцарт не народився в музичній сім’ї і його батько не займався б з ним музикою, цілком можливо, що його талант так і не розкрився б», — каже Олена. 

елена подгорная

Щоб дізнатися ще багато цікавого про наші генетичні особливості, розвіяти міфи, а також чітко зрозуміти, що таке ДНК, — дивіться новий сезон ток-шоу «Таємниці ДНК» на телеканалі СТБ.

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