«ДНК.Свої»-3 выпуск 13: Тайна потерянных братьев

26 мая в 21:50 в эфире телеканала СТБ зрители увидят трогательную историю поиска родных людей, с которыми давно была потеряна связь, и в очередной раз убедятся, что зов крови сильнее любых жизненных обстоятельств.

На проект в команду «ДНК.Свої» обратилась зрительница СТБ, 75-летняя Валентина Георгиевна с Черниговщины, чтобы журналисты разыскали ее двух племянников-военных, выросших в интернате.

Женщина говорит: много лет у нее болит душа за двух племянников, которых видела еще маленькими и воспитывались в приюте. По слухам, с полномасштабным вторжением оба парня встали на защиту Родины, а один из них – погиб. Теперь Валентина хочет узнать, действительно ли это так, поблагодарить ребят за защиту, а также передать вещь, которая принадлежала их матери.

В то же время среди заявок на поиск команда проекта натолкнулась на видеообращение девушки по имени Анна, которая с началом большой войны эвакуировалась из родного Днепра и нашла убежище в Польше. Она рассказывала, что воспитывалась в приемной семье и просила провести тест ДНК между ней и двумя братьями Русланом и Иваном, которых она нашла несколько лет назад и подружилась. К удивлению, фамилия братьев была той же, что называла Валентина с Черниговщины – Сыровец и Величко.

Video: ДНК. Свої 3 сезон: история 13 выпуска от 26.05.2024 13 выпуск проекта ДНК. Свої 3 сезон – Тайна потерянных братьев. Не пропустите 13 выпуск ДНК. Свої 3 сезон от 26.05.2024

Неужели в обоих обращениях речь идет об одних и тех же Иване и Руслане? И правда ли, что детей в семье было больше?

Не пропустите трудную, но важную историю поиска своих уже в это воскресенье, 26 мая, в 21:50 в 13 выпуске проекта «ДНК. Свої» на телеканале СТБ.

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