ДНК. Свої 3 сезон: история 12 выпуска от 19.05.2024

«ДНК.Свої»-3 выпуск 12: Герои нашего времени, которые никогда не сдаются

В это воскресенье, 19 мая, в 21:50 в эфире телеканала СТБ украинцы увидят невероятные истории сильных духом военнослужащих Дмитрия Палиенко и Георгия Раскалеева. Их судьбы поразят каждого зрителя. Они потеряли из-за войны здоровье, но не потеряли боевой дух. Ребята стремятся разыскать собратьев, спасших им жизнь.

В команду проекта «ДНК.Свої» обратился военнослужащий Дмитрий Палиенко, который стремится разыскать своих спасателей, подаривших шанс видеть, как растет его сын. Они вытащили его из смертельного капкана.

«Я потерял часть воспоминаний, и многое не помню. Пока пишу книгу о войне, чтобы запечатлеть свои хроники обороны Мариуполя. Книга будет называться «Кровавая исповедь. Самая короткая весна». Я хочу отыскать своих людей с кем прошел войну, кто спас меня. Мне нужна их помощь, чтобы восстановить хронологию событий», – говорит Дмитрий.

Еще один герой выпуска, защитник Георгий Раскалей, из-за попадания в блиндаж мины пережил три инсульта, остановку дыхания, потерял руку и, как следствие, возможность заниматься любимым делом — делать массажи.

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К счастью, Георгию удалось преодолеть депрессию, связанную с травмой, и нежелание жить. Сегодня он полон сил, чтобы стать реабилитологом, чтобы помочь таким, как он. Тоже пишет книгу о собственном пути испытаний и ищет своих.

Не пропустите трудную, но важную историю поиска спасенных уже в это воскресенье, 19 мая, в 21:50 в 12 выпуске проекта «ДНК. Свої» на телеканале СТБ.

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